चांद नजर नहीं आया, कल मनाई जाएगी ईद-उल-फितर : शाही इमाम

लुधियाना/जालंधर (रिंकू, अली): जामा मस्जिद लुधियाना से विशेष ऐलान करते हुए पंजाब के शाही इमाम और रवैते हिलाल कमेटी पंजाब के अध्यक्ष मौलाना मुहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने कहा कि पूरे प्रदेश से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज ईद-उल-फितर का चांद नजर...