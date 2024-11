Family Photo Vastu Tips: घर की इस दिशा में लगाएं फैमिली फोटो, परिवार में बढ़ेगा ढेर सारा प्यार

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 26 Nov, 2024 07:24 AM

Family Photo Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में परिवार की फोटो लगाना एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि यह घर के वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भरता है और परिवार के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ाता है। परिवार की तस्वीर को सही दिशा में लगाना घर में शुभ वृद्धि और मानसिक शांति के लिए बहुत आवश्यक होता है-



Where to put family photo as per Vastu फैमिली फोटो लगाने की सही दिशा:

उत्तर दिशा (North): उत्तर दिशा को समृद्धि, खुशी और सकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है। परिवार की तस्वीर को उत्तर दिशा में लगाना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि यह दिशा धन, समृद्धि और आत्मविश्वास को आकर्षित करती है। यहां परिवार की सामूहिक तस्वीर रखने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और रिश्तों में सामंजस्य होता है।



पूर्व दिशा (East): पूर्व दिशा भी परिवार की तस्वीर लगाने के लिए एक अच्छी दिशा मानी जाती है। यह दिशा सूर्य के उदय से जुड़ी है, जो जीवन में ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। परिवार की तस्वीर को पूर्व दिशा में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार के सदस्य मानसिक रूप से स्वस्थ और खुश रहते हैं।





दक्षिण-पश्चिम दिशा (South-West): दक्षिण-पश्चिम दिशा को घर के मालिक (मुख्य व्यक्ति) के स्थान के रूप में माना जाता है। यहां परिवार की तस्वीर लगाना घर में रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह दिशा घर के सामूहिक सशक्तिकरण को दर्शाती है।

How should you display family photos कई बातें ध्यान रखें: परिवार की तस्वीर में सभी सदस्य मुस्कुराते हुए दिखने चाहिए, ताकि यह सकारात्मकता का प्रतीक बने। फोटो को ऐसे स्थान पर न लगाएं, जहां से वह बार-बार दीवार या कोने में दिखाई दे, जिससे नकारात्मकता का प्रभाव पड़ सकता है। किसी भी महत्वपूर्ण तस्वीर को शयनकक्ष (बेडरूम) में नहीं लगाना चाहिए, खासकर यदि वह पर्सनल या अधिक संवेदनशील हो। सही दिशा में परिवार की तस्वीर लगाना घर में समृद्धि, शांति और सुख का संचार करता है।