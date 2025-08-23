Main Menu

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर राशि अनुसार करें मंत्रों का जाप, बप्पा हरेंगे हर विघ्न

Edited By Updated: 27 Aug, 2025 03:00 AM

ganesh chaturthi 2025

Ganesh Chaturthi 2025:  गणेश चतुर्थी भगवान गणेश का जन्मोत्सव है, जिसे भारतवर्ष में बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन विघ्नहर्ता गणपति बप्पा को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु बप्पा की विशेष पूजा-अर्चना...

Ganesh Chaturthi 2025:  गणेश चतुर्थी भगवान गणेश का जन्मोत्सव है, जिसे भारतवर्ष में बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन विघ्नहर्ता गणपति बप्पा को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु बप्पा की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए व्रत, दान और अनुष्ठान करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि गणेश चतुर्थी पर आपकी राशि के अनुसार विशेष कृपा बरसे और जीवन में सुख, शांति, और समृद्धि बढ़े तो राशि अनुसार करें ये उपाय।

PunjabKesari Ganesh Chaturthi 2025

 मेष राशि
ॐ श्री गणेशाय नमः
ॐ वक्रतुण्डाय हुं

इनका जाप करने से मानसिक शांति और कार्यों में सफलता मिलेगी।

वृषभ राशि
ॐ गं गणपतये नमः
ॐ लम्बोदराय नमः

इन मंत्रों का जाप करने से धन-संपत्ति में वृद्धि होगी और वैवाहिक जीवन में संतुलन बना रहेगा।

मिथुन राशि
ॐ विघ्ननाशाय नमः
ॐ गजवक्त्राय नमः

कर्क राशि
ॐ सुमुखाय नमः
ॐ एकदन्ताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् (गणेश गायत्री मंत्र)

सिंह राशि
ॐ सूर्यपुत्राय नमः
 ॐ मूषकवाहनाय नमः

इन मंत्रों का जाप करने से नेतृत्व क्षमता में वृद्धि और करियर में तरक्की मिलेगी।

कन्या राशि
ॐ ह्रीं ग्रीं ह्रीं
ॐ सिद्धिविनायकाय नमः

तुला राशि-
 ॐ श्रीं गं सौम्याय गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा
ॐ नमो भगवते गणपतये

जीवन में शांति बनाए रखने के लिए इन मंत्रों का जाप करें।

वृश्चिक राशि
ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं
ॐ गणाधिपाय नमः

आत्मविश्वास की बढ़ोतरी और शत्रु बाधा से मुक्ति पाने के लिए इन मंत्रों का जाप करें।

PunjabKesari Ganesh Chaturthi 2025

धनु राशि
ॐ नमो विघ्नेश्वराय
ॐ हेरम्बाय नमः

मकर राशि
ॐ भूर्भुवः स्वः गणपतये नमः
ॐ उग्राय गणपतये नमः

कुंभ राशि
ॐ एकाक्षराय नमः
ॐ गणेशाय नमः

मीन राशि
ॐ वरप्रदाय नमः
ॐ शर्वप्रियाय नमः

मनोकामना पूर्ति के लिए इन मंत्रों का जाप करें।

PunjabKesari Ganesh Chaturthi 2025

