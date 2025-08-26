Main Menu

  • Ganesh Chaturthi: जानें, विघ्नहर्ता क्यों बनें हमारे जीवन के सबसे पहले देवता

Edited By Sarita Thapa,Updated: 26 Aug, 2025 12:28 PM

Ganesh Chaturthi: भगवान गणेश को भौतिक जगत का सबसे निकटतम देवता माना जाता है। वे रिद्धि और सिद्धि के स्वामी हैं। रिद्धि उस शक्ति का प्रतीक है जो भौतिक सुख-समृद्धि, धन और यश प्रदान करती है।

Ganesh Chaturthi: भगवान गणेश को भौतिक जगत का सबसे निकटतम देवता माना जाता है। वे रिद्धि और सिद्धि के स्वामी हैं। रिद्धि उस शक्ति का प्रतीक है जो भौतिक सुख-समृद्धि, धन और यश प्रदान करती है। सिद्धि वह शक्ति है जो विचारों और वाणी में गहनता लाती है, जिससे व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अधिक तेज़ी से पूरा कर पाता है। यद्यपि अधिकतर लोग जीवनभर रिद्धि और सिद्धि के पीछे भागते रहते हैं, पर यह सिर्फ़ आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है।

गणेश का प्राकट्य माता आदि शक्ति के स्नान के बाद शरीर से निकली मैल से हुआ, जो यह दर्शाता है कि सृष्टि में उपस्थित सारी रिद्धि और सिद्धि उस अलौकिक मातृशक्ति के सामने एक कण मात्र हैं। ये सब माया हैं, जो नश्वर और क्षणिक हैं और इन्हें एक दिन चले ही जाना है। फिर भी, हममें से अधिकांश लोग इनकी अस्थायी प्रकृति को भूलकर, इन्हें पाने के लिए लालायित रहते हैं। यही कारण है कि उन्हें 'गणेश' कहा गया है, जिसका अर्थ है 'गणों' (जनसमूह) के 'ईश' (स्वामी)।

गणेश का प्राकट्य उस समय हुआ जब समाज में अशुद्धियां बढ़ने लगी थीं। समय बीतने के साथ, जब आम लोगों के लिए आध्यात्मिक साधनाओं से ज़्यादा सांसारिक इच्छाएं महत्वपूर्ण हो गईं, तब गणेश जी के विभिन्न स्वरूपों का आह्वान करने के लिए कई मंत्र और साधनाएं निर्धारित की गई। इनका उद्देश्य सृष्टि की सबसे स्थूल परत, यानी भौतिक जगत में, विशिष्ट मनोकामनाओं की पूर्ति करना था।

उच्छिष्ट गणपति का आह्वान विशेष मंत्रों के ज़रिए, वरदान पाने, मातृभूमि की रक्षा करने या अपनी पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाता है। हेरंबा गणपति पांच सिर वाले, सुनहरे रंग के स्वरूप हैं, जो शेर की सवारी करते हैं। इस दस भुजाओं वाले देवता का आह्वान निर्भयता और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए किया जाता है। वहीं, महागणपति सुख, समृद्धि और आनंद प्रदान करने वाले हैं। लाल-सुनहरे बालगणपति को अच्छे स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य के लिए बुलाया जाता है। अपनी हल्दी जैसी त्वचा और पीले वस्त्रों वाले हरिद्रा गणपति समृद्धि और सुरक्षा के अग्रदूत हैं।

ये साधनाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। इन्हें गुरु द्वारा हर व्यक्ति की ज़रूरत और क्षमता के अनुसार दिया जाता है, कभी भी सामूहिक रूप से नहीं सिखाया जाता। जब गुरु मंत्र देते हैं, तो उनका आशीर्वाद मिलता है। लेकिन, यह भी ज़रूरी है कि उस कर्म को संतुलित किया जाए, क्योंकि हर क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब है कि हर सुख के साथ कोई न कोई दुख जुड़ा होता है, और गुरु इसी संतुलन को बनाए रखने का सही मार्ग दिखाते हैं।

गुरु साधक को मार्गदर्शन देते हैं कि कौन सा मंत्र का जाप करना है, कितने समय तक, सही उच्चारण और भाव, और साधना को पूरक करने वाले अभ्यास। मंत्र साधना के पूरा होने पर, मंत्र की सिद्धि के लिए एक यज्ञ किया जाता है। गणेश की शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए अभ्यास करने के लिए सबसे सुरक्षित मंत्रों में से एक 'गं गणपतये नमः' है, लेकिन वांछित प्रभाव के लिए इसे भी गुरु द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। गणेश चतुर्थी गणेश की रात्रि है, सिद्धि मंत्र और गुरु के सानिध्य में मंत्र दीक्षा की रात्रि है।

अश्विनी गुरुजी

