गौशाला में इस चीज का दान बदल देता है भाग्य, कभी नहीं होती धन की कमी

Edited By Updated: 28 Dec, 2025 03:17 PM

Gaushala Daan: हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में गौ सेवा को सर्वोत्तम सेवा माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी-देवताओं का वास होता है। इसलिए गौशाला में किया गया दान न केवल पुण्य फल देता है, बल्कि व्यक्ति के दुर्भाग्य...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Gaushala Daan: हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में गौ सेवा को सर्वोत्तम सेवा माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी-देवताओं का वास होता है। इसलिए गौशाला में किया गया दान न केवल पुण्य फल देता है, बल्कि व्यक्ति के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की शक्ति भी रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह एक विशेष चीज क्या है, जिसका दान करने से भाग्य पूरी तरह बदल जाता है और घर में कभी धन की कमी नहीं होती? वह विशेष चीज है हरा चारा। आइए विस्तार से समझते हैं कि गौशाला में दान का महत्व क्या है, कौन सी चीजें भाग्य बदलती हैं और इसके पीछे के आध्यात्मिक व ज्योतिषीय कारण क्या हैं।

गौशाला में इन चीजों के दान से भी चमकता है भाग्य

और ये भी पढ़े

गुड़ और चने की दाल 
यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है या करियर स्थिर नहीं है, तो गुरुवार के दिन गौशाला में गुड़ और भीगी हुई चने की दाल का दान करें। इससे देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, जिससे घर में सुख-समृद्धि और ज्ञान का वास होता है।

शुद्ध घी और अनाज
गौशाला के रखरखाव के लिए या गायों के भोजन के लिए घी, दलिया या चोकर का दान करना अत्यंत शुभ है। यह दान आपके संचित कर्मों के पापों को नष्ट करता है और लक्ष्मी जी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करता है।

जल की व्यवस्था
गौशाला में गायों के पीने के लिए पानी की टंकी बनवाना या जल की व्यवस्था करना बहुत बड़ा पुण्य है। इससे कुंडली में चंद्रमा और शुक्र मजबूत होते हैं। इससे मानसिक शांति मिलती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।

दान करने की सही विधि और दिन
दान तभी पूर्ण फल देता है जब उसे सही विधि और श्रद्धा के साथ किया जाए:

बुधवार का महत्व: व्यापार में वृद्धि और कर्ज मुक्ति के लिए बुधवार के दिन हरा चारा दान करें।

अमावस्या और पूर्णिमा: पितृ शांति के लिए अमावस्या के दिन गौशाला में भोजन दान करना चाहिए। इससे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और वंश वृद्धि होती है।

स्वयं खिलाएं: यदि संभव हो, तो दान की वस्तुएं केवल वहां रख न आएं, बल्कि अपने हाथों से गाय को खिलाएं। गाय की जीभ जब आपकी हथेली को स्पर्श करती है, तो वह आपके दुर्भाग्य को चाट लेती है।

गौ धूलि का स्पर्श: गाय के पैरों की मिट्टी को माथे पर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।

