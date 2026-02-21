Main Menu

    Jade Stone: जेड स्टोन है धन और सौभाग्य का प्रतीक, इसे पहनते ही मिलने लगेगा परिश्रम से अधिक लाभ

21 Feb, 2026

jade stone

Jade Stone:  धन, वैभव और मानसिक शांति की चाह हर व्यक्ति की होती है। कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद आर्थिक रुकावटें और पैसों की तंगी बनी रहती है। ऐसे में लोग ज्योतिष, रत्न शास्त्र और फेंगशुई उपायों की ओर रुख करते हैं। इन्हीं में से एक है जेड स्टोन (Jade Stone), जिसे हरे रंग का आकर्षक और शुभ रत्न माना जाता है।

मान्यताओं के अनुसार जेड स्टोन को सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। सही विधि से धारण करने या घर-ऑफिस में रखने से आर्थिक स्थिति और आत्मविश्वास में सुधार हो सकता है।

PunjabKesari Jade Stone

जेड स्टोन का धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व
फेंगशुई और प्राचीन मान्यताओं में जेड स्टोन को ‘गुड लक स्टोन’ और ‘ड्रीम स्टोन’ भी कहा जाता है। माना जाता है कि यह रत्न सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और आसपास की नकारात्मकता को दूर करने में सहायक होता है।

रत्न शास्त्र के अनुसार, यदि इसे सही विधि से धारण किया जाए तो यह आर्थिक बाधाओं को कम करने, अटके हुए धन की वापसी और नए आय स्रोतों को सक्रिय करने में सहायक हो सकता है।

PunjabKesari Jade Stone

आर्थिक लाभ से जुड़ी मान्यताएं
व्यापार में रुके हुए कार्यों में गति आने के संकेत माने जाते हैं। धन संचय और बचत में सुधार हो सकता है। नए अवसरों की प्राप्ति और आर्थिक स्थिरता में मदद मिल सकती है। वित्तीय निर्णय लेने में आत्मविश्वास बढ़ता है। हालांकि ये सभी लाभ पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं और व्यक्तिगत अनुभव भिन्न हो सकते हैं।

PunjabKesari Jade Stone

मानसिक शांति और ऊर्जा संतुलन
जेड स्टोन को केवल धन से ही नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन से भी जोड़ा जाता है। इसे हृदय चक्र को संतुलित करने वाला रत्न माना जाता है। तनाव और चिंता को कम करने में सहायक माना जाता है। निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास को मजबूत कर सकता है। रिश्तों में सकारात्मकता और सामंजस्य बढ़ाने में मददगार बताया जाता है।

PunjabKesari Jade Stone

जेड स्टोन पहनने का तरीका
इसे अंगूठी, ब्रेसलेट या पेंडेंट के रूप में धारण किया जा सकता है। चांदी या सोने में जड़वाना शुभ माना जाता है। पहनने से पहले इसे शुद्ध जल या गंगाजल से शुद्ध करने की परंपरा भी है। यदि इसे पहनना संभव न हो तो घर की तिजोरी या कैश बॉक्स में रखें। ऑफिस डेस्क पर जेड ट्री स्थापित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन आकर्षण की ऊर्जा सक्रिय होती है और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं।

जेड स्टोन को धन, भाग्य और मानसिक शांति से जुड़ा रत्न माना जाता है। हालांकि रत्नों से जुड़े लाभ आस्था और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं लेकिन सकारात्मक सोच, मेहनत और सही दिशा में प्रयास ही स्थायी सफलता की कुंजी हैं।

PunjabKesari Jade Stone

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

