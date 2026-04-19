Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | क्या आप भी अपनों को 'गधा' या 'बैल' समझते हैं? तो इस कहानी से सीखें आपसी सम्मान की अहमियत

क्या आप भी अपनों को 'गधा' या 'बैल' समझते हैं? तो इस कहानी से सीखें आपसी सम्मान की अहमियत

Edited By Updated: 19 Apr, 2026 03:00 PM

inspirational context

एक सेठ ने दो विद्वानों को भोजन पर आमंत्रित किया। समय पर दोनों विद्वान पधारे, तो सेठ ने उनको आदर से आसन पर बिठाया। उनमें से एक विद्वान जब स्नान करने के लिए गए तो सेठ ने दूसरे विद्वान से कहा, “महाराज, यह आपके साथी तो महान विद्वान मालूम होते हैं। दूसरे...

Inspirational Context : एक सेठ ने दो विद्वानों को भोजन पर आमंत्रित किया। समय पर दोनों विद्वान पधारे, तो सेठ ने उनको आदर से आसन पर बिठाया। उनमें से एक विद्वान जब स्नान करने के लिए गए तो सेठ ने दूसरे विद्वान से कहा, “महाराज, यह आपके साथी तो महान विद्वान मालूम होते हैं। दूसरे विद्वान ने कहा यह और विद्वान?

Inspirational Context 

क्या बात करते हो जी यह तो निरा बैल है बैल। सेठ को बहुत बुरा लगा, किन्तु वह चुप हो गया।

पहले विद्वान जब स्नान करके वापस आए, तो दूसरे विद्वान स्नान करने के लिए गए। सेठ जी ने उनसे भी वही प्रश्न किया, महाराज, आपके साथी तो बड़े विद्वान लगते हैं। पहले विद्वान बोले, “सेठ जी किसने बहका दिया आपको? 

और ये भी पढ़े

यह तो निरा गधा है गधा।” जब भोजन का समय आया, तो सेठ ने चांदी की थाली में ढक कर एक विद्वान के आगे घास रख दी और दूसरे के आगे भूसा रख दिया। दोनों के बैठने पर सेठ जी ने निवेदन किया कि भोजन प्रारंभ कीजिए। विद्वानों ने जब ढक्कन उठाया, तो उस भोजन को देखकर दोनों विद्वान क्रोध में तमतमा उठे। बोले- हमारा अपमान करने का आप में साहस कैसे हुआ?

Inspirational Context

 सेठ जी ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, “महाराज, मैंने तो आप लोगों के कथन के अनुसार ही आपके सम्मुख भोजन परोसा है। आपने इनको बैल बताया था और इन्होंने आपको गधा बताया था, सो वैसा ही भोजन मुझे मंगवाना पड़ा। इसमें मेरा क्या दोष है। 

विद्वान जी, मैं तो आप दोनों को ही विद्वान समझता था, इसलिए आमंत्रित किया था, किन्तु वास्तविकता का ज्ञान तो आप लोगों से ही प्राप्त हुआ है। सेठ की बात सुनकर दोनों विद्वान मन-ही-मन लज्जित हुए और सोचने लगे परस्पर ईर्ष्या का परिणाम अच्छा नहीं होता। ईर्ष्या एक धीमी आग है जो मनुष्य को बुरी तरह जला डालती है। 

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 


 

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!