Kamada Ekadashi Vrat Katha 2026: कामनाओं को पूरा करने वाली है कामदा एकादशी, पढ़ें कथा

Kamada Ekadashi Vrat Katha 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाने वाली कामदा एकादशी को अत्यंत फलदायी व्रत बताया गया है। इसे आम भाषा में फलदा एकादशी भी कहा जाता है। ‘कामदा’ का अर्थ...

Kamada Ekadashi Vrat Katha 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाने वाली कामदा एकादशी को अत्यंत फलदायी व्रत बताया गया है। इसे आम भाषा में फलदा एकादशी भी कहा जाता है। ‘कामदा’ का अर्थ है कामनाओं को पूर्ण करने वाली और ‘फलदा’ का अर्थ है फल प्रदान करने वाली। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस व्रत को करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं।

कामदा एकादशी का धार्मिक महत्व

शास्त्रों में कामदा एकादशी को भगवान विष्णु का उत्तम व्रत बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से ब्रह्महत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही पिशाच योनि और अन्य दोषों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना जाता है, जो अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हैं।

महाभारत काल से जुड़ी कथा की शुरुआत

पौराणिक कथा के अनुसार, महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्रीकृष्ण से चैत्र शुक्ल एकादशी का महत्व पूछा। तब भगवान श्रीकृष्ण ने बताया कि यह प्रश्न पहले राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ से भी किया था। उसी प्रसंग के माध्यम से उन्होंने कामदा एकादशी की महिमा का वर्णन किया।

भोगीपुर नगर की कथा

प्राचीन काल में भोगीपुर नामक नगर में पुण्डरीक नामक राजा राज्य करते थे। उनका दरबार गंधर्वों, किन्नरों और अप्सराओं से सुसज्जित रहता था, जो संगीत और नृत्य में निपुण थे। उसी नगर में ललिता नामक सुंदर अप्सरा और उसका पति ललित नामक गंधर्व निवास करते थे। दोनों के बीच गहरा प्रेम था और वे हमेशा एक-दूसरे के स्मरण में डूबे रहते थे।

श्राप की घटना

एक दिन दरबार में गंधर्व ललित गायन कर रहा था, लेकिन अचानक उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। इससे उसका ध्यान भंग हो गया और उसका स्वर, लय और ताल बिगड़ गया। दरबार में उपस्थित कर्कट नामक नाग ने इस गलती को राजा पुण्डरीक को बता दिया। इससे क्रोधित होकर राजा ने गंधर्व ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण ललित हजारों वर्षों तक राक्षस योनि में भटकता रहा। उसकी पत्नी ललिता भी उसके साथ रही और उसके कष्ट को देखकर अत्यंत दुःखी होती रही।

ऋषि से मिला समाधान

एक समय ललिता अपने पति के उद्धार के लिए विन्ध्य पर्वत पर स्थित ऋष्यमूक ऋषि के पास पहुंची। उसने ऋषि से अपने पति को श्राप से मुक्त करने का उपाय पूछा। ऋषि ने करुणा दिखाते हुए उसे चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी।

व्रत का प्रभाव और श्राप से मुक्ति

ललिता ने पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से गंधर्व ललित का श्राप समाप्त हो गया और वह पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। इस प्रकार, दोनों पति-पत्नी को पुनः सुख और शांति की प्राप्ति हुई।

कामदा एकादशी व्रत को अत्यंत प्रभावशाली और फलदायी माना गया है। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति भी करता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत, पूजा और कथा श्रवण करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं।