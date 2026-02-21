Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Mesh Rashifal 22 February : 22 फरवरी को मेष राशि वालों को करियर में मिलेगी नई उड़ान, हाथ में आएगा कोई बड़ा जैकपॉट

Mesh Rashifal 22 February : 22 फरवरी को मेष राशि वालों को करियर में मिलेगी नई उड़ान, हाथ में आएगा कोई बड़ा जैकपॉट

Edited By Updated: 22 Feb, 2026 12:30 PM

mesh rashifal 22 february

22 फरवरी, 2026 का दिन मेष राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। ग्रहों की विशेष स्थिति और सितारों की चाल संकेत दे रही है कि आज आपके जीवन में 'गोल्डन पीरियड' की शुरुआत हो सकती है।

Mesh Rashifal 22 February : 22 फरवरी, 2026 का दिन मेष राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। ग्रहों की विशेष स्थिति और सितारों की चाल संकेत दे रही है कि आज आपके जीवन में 'गोल्डन पीरियड' की शुरुआत हो सकती है। विशेष रूप से करियर और आर्थिक मोर्चे पर आपको ऐसी सफलता मिल सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी।

करियर और व्यापार
नौकरीपेशा लोगों के लिए 22 फरवरी का दिन मील का पत्थर साबित होगा। अगर आप लंबे समय से प्रमोशन या इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे, तो आपकी फाइल आगे बढ़ सकती है। आपके बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे और आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बेरोजगार युवाओं को किसी बड़ी कंपनी से कॉल आ सकता है। व्यापारियों के लिए कोई अटकी हुई डील फाइनल हो सकती है, जिससे मार्केट में आपका दबदबा बढ़ेगा।

आर्थिक स्थिति
22 फरवरी का दिन आर्थिक लाभ के मामले में मेष राशि वालों को मालामाल कर सकता है। अचानक कहीं से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। चाहे वह पैतृक संपत्ति का मामला हो या शेयर बाजार में किया गया पुराना निवेश, आपको उम्मीद से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी।

प्रेम और परिवार
पारिवारिक दृष्टिकोण से दिन सुखद रहेगा। जीवनसाथी के साथ चल रहे पुराने मतभेद दूर होंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो कल आपकी मुलाकात किसी खास शख्स से हो सकती है जो आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा।

और ये भी पढ़े

इन बातों का रखें खास ख्याल
भले ही किस्मत आपके साथ है, लेकिन Over-excitement में आकर कोई भी बड़ा फैसला न लें। जैकपॉट लगने की ख़ुशी में बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश न करें। काम के बोझ के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें।

मेष राशि के लिए कल का विशेष उपाय
सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। इससे आपके रास्ते की सभी बाधाएं दूर होंगी।

शुभ रंग: गहरा लाल 

शुभ अंक: 9

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!