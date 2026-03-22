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Kanya Rashifal 24 March : 24 मार्च कन्या राशिफल, नई शुरुआत का दिन, बदल सकती है आपकी दिशा !

Edited By Updated: 24 Mar, 2026 02:10 AM

kanya rashifal 24 march

Kanya Rashifal 24 March :  24 मार्च 2026 का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए केवल एक साधारण दिन नहीं, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आज आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। यदि आप लंबे समय से किसी ठहराव या...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Kanya Rashifal 24 March :  24 मार्च 2026 का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए केवल एक साधारण दिन नहीं, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आज आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। यदि आप लंबे समय से किसी ठहराव या दुविधा में थे, तो आज की ऊर्जा आपको स्पष्टता और गति प्रदान करेगी। आइए विस्तार से जानते हैं कि करियर, स्वास्थ्य, प्रेम और आर्थिक स्थिति के लिहाज से आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

करियर और पेशेवर जीवन
कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में 'नई शुरुआत' का प्रतीक है। बुध की अनुकूल स्थिति आपके संचार कौशल को धार देगी। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने की सोच रहे थे, तो आज का दिन शुभ है। आपकी विश्लेषणात्मक शक्ति आज चरम पर होगी, जिससे आप जटिल समस्याओं का समाधान आसानी से निकाल लेंगे।  ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी। संभव है कि आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जाए जो आपके भविष्य के प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त करे। सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलना आपके हित में रहेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन निवेश के नए अवसर लेकर आ सकता है। यदि आप अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं या किसी नई डील पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, तो दस्तावेज़ों को अच्छी तरह जांच लें।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टि से 24 मार्च आपके लिए स्थिरता और वृद्धि का दिन है। यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ था, तो आज उसके वापस मिलने की प्रबल संभावना है। आज आप भविष्य की योजनाओं के लिए निवेश कर सकते हैं। शेयर बाजार या रियल एस्टेट में सोच-समझकर लगाया गया पैसा भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है। हालांकि आय के स्रोत बढ़ेंगे, लेकिन विलासिता की वस्तुओं पर बेवजह खर्च करने से बचें। एक बजट बनाकर चलना आपकी वित्तीय स्थिति को और मजबूत करेगा।

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 प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन भावनाओं के आदान-प्रदान का है। यदि आप सिंगल हैं तो आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपकी विचारधारा से मेल खाता हो। एक नई दोस्ती प्रेम का रूप ले सकती है। जीवनसाथी के साथ चल रहे पुराने मनमुटाव आज समाप्त होंगे। एक-दूसरे को समय दें और पुरानी बातों को भूलकर नई यादें बनाने पर ध्यान दें। शाम को किसी छोटी यात्रा या डिनर पर जाना संबंधों में मिठास घोलेगा। ध्यान रहे कि आपकी स्पष्टवादिता कभी-कभी कठोर लग सकती है। अपनों से बात करते समय शब्दों का चुनाव सावधानी से करें।

 स्वास्थ्य और ऊर्जा:
पहला सुख निरोगी काया। कन्या राशि वालों के लिए आज स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। नई शुरुआत की भागदौड़ में आप मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। पेट से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। बाहर के खाने से बचें और संतुलित आहार लें। शाम होते-होते आप थोड़ी थकान महसूस कर सकते हैं, इसलिए पर्याप्त नींद लेना अनिवार्य है।

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: हरा और क्रीम ।
भाग्यशाली अंक: 5 और 8।

आज के लिए विशेष उपाय
गणेश जी की पूजा: आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। यह आपके मार्ग की बाधाओं को दूर करेगा।
पक्षियों को दाना: किसी सार्वजनिक स्थान पर पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सप्तधान्य) खिलाएं।
हरे वस्त्र का दान: यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को हरे रंग के वस्त्र या मूंग की दाल का दान करें।

 

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