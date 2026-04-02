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Kanya Rashifal 4 April : क्या 4 अप्रैल को कन्या राशि वालों का संघर्ष होगा खत्म ? जानिए आज की वो 3 बड़ी बातें जो बदल देंगी आपका दिन

Edited By Updated: 04 Apr, 2026 02:10 AM

kanya rashifal 4 april

कन्या राशि के जातकों के लिए 4 अप्रैल 2026 का दिन एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला है। बुध के स्वामित्व वाली इस राशि के लोग अपनी बुद्धिमत्ता और बारीकियों पर ध्यान देने के लिए जाने जाते हैं।

Kanya Rashifal 4 April : कन्या राशि के जातकों के लिए 4 अप्रैल 2026 का दिन एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला है। बुध के स्वामित्व वाली इस राशि के लोग अपनी बुद्धिमत्ता और बारीकियों पर ध्यान देने के लिए जाने जाते हैं। पिछले कुछ समय से आप जिस मानसिक द्वंद्व और संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे, सितारों की चाल बता रही है कि अब उस पर पूर्णविराम लगने का समय आ गया है। तो आइए जानते हैं वे 3 बड़ी बातें जो आज आपके दिन और भविष्य की दिशा बदल सकती हैं। 

पहली बड़ी बात: मानसिक 'क्लेटर' की समाप्ति और स्पष्ट निर्णय
कन्या राशि के जातकों का सबसे बड़ा संघर्ष उनका ओवरथिंकिंग होता है। 4 अप्रैल को चंद्रमा की शुभ स्थिति आपके मन के बोझ को हल्का करेगी। पिछले कई हफ्तों से आप जिस दुविधा में थे कि क्या करूं और क्या न करूं, वह आज समाप्त हो जाएगी। आज आपको अपने लक्ष्यों के प्रति एक अद्भुत स्पष्टता महसूस होगी। आज आप पुराने ढर्रे को छोड़कर कुछ नया और साहसी करने का फैसला ले सकते हैं। यह निर्णय आपके करियर या निजी जीवन, दोनों से जुड़ा हो सकता है। आज लिया गया एक सटीक फैसला आपके आने वाले कई महीनों के संघर्ष को कम कर देगा।

दूसरी बड़ी बात: अप्रत्याशित वित्तीय सुधार
आर्थिक तंगी या निवेश में फंसा हुआ पैसा कन्या राशि वालों के लिए तनाव का बड़ा कारण बना हुआ था। 4 अप्रैल को 'धन भाव' में बन रहे योग आपके लिए राहत की खबर ला रहे हैं। यदि आपने किसी को उधार दिया था या आपका कोई कानूनी बकाया अटका हुआ था, तो आज उसके मिलने के प्रबल योग हैं। नौकरीपेशा लोगों को आज अपनी मेहनत का उचित फल मिल सकता है। हो सकता है कि आपको कोई ऐसा इंसेंटिव या बोनस मिले जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। व्यापार में लगी हुई पुरानी मेहनत आज मुनाफे के रूप में सामने आएगी। आज आपको निवेश का कोई ऐसा जरिया पता चल सकता है जो भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति को "बुलेट प्रूफ" बना देगा।

तीसरी बड़ी बात: रिश्तों में हीलिंग और अपनों का साथ
कन्या राशि वाले अक्सर दूसरों का ख्याल रखने में खुद को भूल जाते हैं, जिससे उन्हें अकेलापन महसूस होने लगता है। 4 अप्रैल को आपके सामाजिक और पारिवारिक जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। परिवार के किसी सदस्य या मित्र के साथ लंबे समय से चल रही तनातनी आज खत्म होगी। कोई तीसरा व्यक्ति मध्यस्थता कर सकता है, जिससे रिश्तों में जमी बर्फ पिघलेगी। आज आपको महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। जीवनसाथी या किसी खास मित्र का बिना शर्त समर्थन आपको वह ताकत देगा जिससे आप कठिन से कठिन चुनौती को पार कर लेंगे। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए आज का दिन किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात का हो सकता है। यह मुलाकात आपके अकेलेपन के संघर्ष को खत्म करने की दिशा में पहला कदम होगी।

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क्या वाकई संघर्ष खत्म होगा?
ज्योतिष के अनुसार, 4 अप्रैल से कन्या राशि वालों के लिए 'रिपेयर मोड' खत्म होकर 'ग्रोथ मोड' शुरू हो रहा है। शनि की ढैय्या या अन्य भारी दशाओं का प्रभाव अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। आपकी राशि का स्वामी बुध अब उच्चाभिलाषी स्थिति में है, जो आपको सही समय पर सही बात कहने की शक्ति देगा। हालांकि, संघर्ष पूरी तरह से तब खत्म होगा जब आप अपनी सेल्फ-क्रिटिसिज्म की आदत छोड़ देंगे। आज का दिन आपको यह सिखाएगा कि आप अपनी नजरों में खुद को कैसे ऊंचा उठाएं।

सेहत
पिछले कुछ दिनों की थकान और सुस्ती आज गायब हो जाएगी। आप खुद को शारीरिक रूप से सक्रिय पाएंगे। पुराने रोगों में सुधार दिखेगा। अपनी पाचन शक्ति का ध्यान रखें। कन्या राशि वालों का पेट संवेदनशील होता है, इसलिए आज हल्का और सात्विक भोजन ही लें।

सावधान रहें: ये 2 गलतियां न करें
परफेक्शन का भूत: हर चीज को एकदम परफेक्ट बनाने के चक्कर में आज के सुनहरे पलों को हाथ से न जाने दें। कभी-कभी 'अच्छा' होना ही 'काफी' होता है।

आलोचना: आज किसी की बुराई या आलोचना न करें, वरना सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मकता में बदल सकती है।

कन्या राशि के लिए 4 अप्रैल के विशेष उपाय 
गणेश जी को दूर्वा: सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को 21 दूर्वा (हरी घास) अर्पित करें। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, वे आपके संघर्षों को हर लेंगे।

हरे रंग का दान: किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल या हरे वस्त्र का दान करें।

पक्षियों को दाना: अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी रखें। इससे बुध ग्रह प्रसन्न होते हैं और बुद्धि तेज होती है।

मंत्र: 'ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम:' का 108 बार जाप करें।

आज का शुभ अंक और शुभ रंग
शुभ अंक: 5 और 6 ।
शुभ रंग: पिस्ता हरा और क्रीम। ये रंग आपके मन को शांत रखेंगे और एकाग्रता बढ़ाएंगे।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

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