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Kark Rashifal 10 April : कर्क राशि वालों की लव लाइफ में 10 अप्रैल को मचेगी हलचल, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Edited By Updated: 10 Apr, 2026 01:30 AM

kark rashifal 10 april

10 अप्रैल 2026 का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए भावनाओं के समंदर जैसा रहने वाला है। चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि पर गहरा प्रभाव डाल रही है, जिससे आपके स्वभाव में संवेदनशीलता बढ़ेगी।

Kark Rashifal 10 April : 10 अप्रैल 2026 का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए भावनाओं के समंदर जैसा रहने वाला है। चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि पर गहरा प्रभाव डाल रही है, जिससे आपके स्वभाव में संवेदनशीलता बढ़ेगी। आज का दिन विशेष रूप से आपकी लव लाइफ और निजी रिश्तों के इर्द-गिर्द घूमने वाला है। सितारों का इशारा है कि आज आपकी प्रेम की दुनिया में कुछ ऐसी हलचल होगी, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी।

लव लाइफ
कर्क राशि के जातक दिल के बेहद साफ और समर्पित प्रेमी होते हैं। आज आपकी राशि में प्रेम का कारक ग्रह सक्रिय है। यदि आप लंबे समय से किसी के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे, तो आज वह इंतज़ार खत्म हो सकता है। किसी पुराने मित्र की तरफ से प्रेम का प्रस्ताव मिलने की प्रबल संभावना है। सोशल मीडिया पर भी कोई दिलचस्प व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित हो सकता है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए आज का दिन 'इमोशनल रोलरकोस्टर' जैसा होगा। छोटी सी बात पर पार्टनर से बहस हो सकती है, लेकिन याद रखें कि यह हलचल अंततः आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी। शाम तक सारी गलतफहमियां दूर होंगी और आप एक-दूसरे के और करीब आएंगे।

करियर और व्यापार
लव लाइफ की हलचल का असर आपके काम पर भी दिख सकता है। ऑफिस में आज आप थोड़े खोए-खोए रह सकते हैं। सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। काम को कल पर टालने की आदत आज भारी पड़ सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण फाइलों को समय पर निपटाएं। पार्टनरशिप में व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन लाभकारी है। निवेश के लिए दोपहर के बाद का समय अधिक अनुकूल है।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से आज का दिन मिला-जुला रहेगा। पार्टनर को खुश करने के लिए या किसी पार्टी पर आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर सकते हैं। अपनी जेब का ख्याल रखें और भविष्य की योजनाओं के लिए बचत पर ध्यान दें। हालांकि, कहीं से अचानक धन लाभ होने के योग भी बन रहे हैं।

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स्वास्थ्य
ज्यादा सोचने की वजह से आज आपको मानसिक तनाव या सिरदर्द की समस्या हो सकती है। कर्क राशि वाले जल तत्व की राशि होते हैं, इसलिए आज पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और ठंडी चीजों का सेवन करें। रात को सोने से पहले ध्यान करना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

आज का विशेष प्रेम उपाय
अपनी लव लाइफ में मिठास घोलने और नकारात्मकता दूर करने के लिए आज भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करें। शिवलिंग पर थोड़ा कच्चा दूध और शहद अर्पित करें। सफेद रंग के वस्त्र धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा।

शुभ अंक: 2 और 4

शुभ रंग: दूधिया सफेद और सिल्वर

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

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