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Kark Rashifal 3 April : सावधान कर्क राशि ! 3 अप्रैल को धन वर्षा के बीच छिपे हैं बड़े जोखिम, न करें ये गलती

Edited By Updated: 03 Apr, 2026 01:31 AM

kark rashifal 3 april

संवेदनशील, भावुक और कल्पनाशील कर्क राशि के जातकों के लिए 3 अप्रैल 2026 की सुबह एक दोहरी चुनौती लेकर आ रही है।

Kark Rashifal 3 April : संवेदनशील, भावुक और कल्पनाशील कर्क राशि के जातकों के लिए 3 अप्रैल 2026 की सुबह एक दोहरी चुनौती लेकर आ रही है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज आपकी कुंडली के धन भाव में ग्रहों का एक ऐसा जमावड़ा है जो अचानक लाभ के द्वार तो खोल रहा है, लेकिन ठीक उसी के नीचे जोखिम की खाई भी छिपी है। सरल शब्दों में कहें तो, आज आपके पास पैसा आने के रास्ते तो बनेंगे, लेकिन एक छोटी सी चूक उस पैसे को दोगुने नुकसान में बदल सकती है। आज का दिन सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। तो आइए जानते हैं कि आपको कहां संभलना है और कहां साहस दिखाना है।

ग्रहों का चक्रव्यूह: कर्क राशि पर शनि और 'राहु' की तिरछी नजर
3 अप्रैल को ग्रहों की स्थिति कर्क राशि वालों के लिए संभलकर चलने का संकेत दे रही है। आपका राशि स्वामी चंद्रमा आज केतु के प्रभाव में हो सकता है, जो मन में भ्रम और बेचैनी पैदा करेगा। आप जल्दबाजी में गलत वित्तीय फैसला ले सकते हैं। आठवां भाव गुप्त धन का होता है, लेकिन यह अचानक आने वाली बाधाओं का भी है। यहांं की हलचल बताती है कि धन वर्षा तो होगी, पर वह अपने साथ कुछ शर्तें या कानूनी उलझनें भी ला सकती है। मंगल आपको रिस्क लेने के लिए उकसाएगा, लेकिन शनि की दृष्टि आपको रुकने का इशारा कर रही है।

धन वर्षा के योग: कहां से आएगा पैसा?
यदि आपका पैसा किसी सरकारी काम या पुराने मित्र के पास फंसा था, तो आज उसके मिलने की प्रबल संभावना है। परिवार के बड़ों के सहयोग से आज आपको कोई संपत्ति या कीमती उपहार मिल सकता है। पुराने किए गए निवेश का 'मैच्योरिटी अमाउंट' आज आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा सकता है।

सावधान! इन 3 बड़े जोखिमों से बचें
आज कर्क राशि वालों को इन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी होगी, वरना 'धन वर्षा' केवल एक सपना बनकर रह जाएगी। आज राहु का प्रभाव आपको शेयर बाजार के इंट्राडे या किसी ऐसी स्कीम की ओर खींच सकता है जो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की का वादा करती है। सावधान रहें! आज शॉर्टकट से कमाया गया पैसा हाथ आते-आते फिसल सकता है। सट्टेबाजी से पूरी तरह दूर रहें। कर्क राशि के लोग दूसरों के दुख को देखकर पिघल जाते हैं। आज कोई अपना बनकर आपसे बड़ी रकम उधार मांग सकता है। याद रखें, आज दिया गया उधार न केवल आपका रिश्ता खराब करेगा, बल्कि वह पैसा कभी वापस नहीं आएगा। मना करना सीखें। आज आपके पास कोई लुभावना फोन कॉल या लिंक आ सकता है जो आपको लॉटरी या रिवॉर्ड'का लालच दे। 3 अप्रैल को आपके साथ साइबर फ्रॉड होने की आशंका है। अपनी बैंकिंग डिटेल्स और OTP किसी के साथ साझा न करें।

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करियर और व्यापार
नौकरीपेशा जातकों के लिए: ऑफिस में आज राजनीति गरमा सकती है। कोई सहकर्मी आपकी तरक्की को रोकने के लिए साजिश रच सकता है। अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें। अधिकारियों के साथ बहस करने से बचें, भले ही आप सही हों। आज नई पार्टनरशिप या बड़ा निवेश टाल देना ही बेहतर है। यदि कोई डील फाइनल करनी ही है, तो कागजी कार्रवाई  को बहुत बारीकी से जांच लें। छोटे अक्षरों में लिखी शर्तें आपको भविष्य में परेशानी में डाल सकती हैं।

पारिवारिक और प्रेम जीवन
आर्थिक तनाव का असर घर पर न पड़ने दें। आज आपका पार्टनर आपके लिए गार्डियन एंजेल की तरह काम करेगा। यदि आप किसी उलझन में हैं, तो उनसे सलाह लें। उनकी Intuition आज कमाल का काम करेगी। बच्चों की पढ़ाई या भविष्य को लेकर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह निवेश सुखद रहेगा।

स्वास्थ्य
आज चंद्रमा की स्थिति आपको इमोशनल ईटिंग की ओर ले जा सकती है, जिससे पेट खराब हो सकता है। पानी भरपूर पिएं और ठंडी चीजों से बचें। सिरदर्द या भारीपन महसूस हो सकता है, इसलिए काम के बीच में ब्रेक जरूर लें।

3 अप्रैल के लिए लकी चार्ट
भाग्यशाली अंक : 2, 7 और 20।

भाग्यशाली रंग : सफेद और चांदी जैसा चमकदार। आज सफेद रंग का प्रयोग आपके मन को शांत रखेगा और गलत फैसलों से बचाएगा।

शुभ समय: शाम 4:30 से 6:00 बजे तक।

जोखिम कम करने के अचूक उपाय 
शिवलिंग पर जलाभिषेक: आज शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाएं। शिव जी ही चंद्रमा के अधिपति हैं, वे आपकी रक्षा करेंगे।

महामृत्युंजय मंत्र: सुबह और शाम 11-11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देगा।

सफेद वस्तु का दान: किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी या दूध का दान करें।

चांदी का सिक्का: अपनी जेब या पर्स में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा रखें, यह वित्तीय अस्थिरता को रोकेगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

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