Ketu Nakshatra Parivartan 2026 : मार्च में केतु का नक्षत्र परिवर्तन, 3 राशियों की किस्मत देगी जोरदार साथ

Edited By Updated: 10 Mar, 2026 12:52 PM

Ketu Nakshatra Parivartan 2026 : ज्योतिष शास्त्र में केतु को एक रहस्यमयी और छाया ग्रह माना जाता है। राहु की तरह केतु भी हमेशा वक्री चाल चलता है और एक राशि में लगभग 18 महीने तक रहता है। केतु को मोक्ष, अध्यात्म, वैराग्य और अचानक होने वाली घटनाओं का...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Ketu Nakshatra Parivartan 2026 : ज्योतिष शास्त्र में केतु को एक रहस्यमयी और छाया ग्रह माना जाता है। राहु की तरह केतु भी हमेशा वक्री चाल चलता है और एक राशि में लगभग 18 महीने तक रहता है। केतु को मोक्ष, अध्यात्म, वैराग्य और अचानक होने वाली घटनाओं का कारक माना जाता है। जब भी केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करता है, तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर गहरा पड़ता है। साल 2026 के मार्च महीने में केतु का नक्षत्र परिवर्तन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक बड़ी घटना मानी जा रही है। इस गोचर के दौरान केतु जिस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, उसका स्वामी ग्रह और केतु का आपसी संबंध कुछ राशियों के लिए गोल्डन पीरियड लेकर आने वाला है। विशेष रूप से 3 ऐसी राशियां हैं, जिनकी बंद किस्मत के ताले इस दौरान खुल सकते हैं और उन्हें करियर से लेकर आर्थिक मोर्चे तक जोरदार सफलता मिल सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि मार्च 2026 में केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन किन राशियों के लिए वरदान साबित होने वाला है।

केतु का नक्षत्र परिवर्तन और इसका प्रभाव

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए मार्च 2026 में केतु का नक्षत्र परिवर्तन किसी वरदान से कम नहीं होगा। इस राशि के स्वामी शुक्र हैं और केतु के साथ शुक्र का तालमेल जातक को भौतिक सुख-सुविधाओं की ओर ले जाता है। आपके लिए धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे। यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से अटका हुआ था, तो इस गोचर के दौरान वह वापस मिल सकता है। निवेश के नजरिए से यह समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। जो जातक व्यापार करते हैं, उन्हें कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है। नौकरीपेशा लोगों के लिए पदोन्नति और वेतन वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। आपके काम की सराहना आपके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी। परिवार में चल रहे पुराने विवाद सुलझ जाएंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है।

कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों के लिए केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन मानसिक स्पष्टता और विजय लेकर आएगा। चूंकि कन्या एक पृथ्वी तत्व की राशि है और इसके स्वामी बुध हैं, केतु का प्रभाव यहां बुद्धिमानी और चतुराई को बढ़ाता है। ऑफिस में आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा, जिसका सीधा फायदा आपके करियर को मिलेगा। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो मार्च के बाद आपको मनचाहा ऑफर मिल सकता है। जो छात्र किसी सरकारी नौकरी या उच्च शिक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए केतु का यह गोचर सफलता की कुंजी साबित होगा। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। पुरानी बीमारियों से निजात मिल सकती है।

वृश्चिक राशि
केतु को वृश्चिक राशि में उच्च का या बहुत शक्तिशाली माना जाता है। मार्च 2026 का नक्षत्र परिवर्तन इस राशि के जातकों के लिए अचानक लाभ की स्थिति पैदा करेगा। भाग्य आपके साथ साये की तरह रहेगा। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता मिलने की संभावना अधिक होगी। समाज में आपके मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी। इस समय आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। आपकी छठी इंद्री बहुत सक्रिय रहेगी, जिससे आप आने वाली मुसीबतों को पहले ही भांप लेंगे और सही निर्णय ले पाएंगे। यदि आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं या विदेशी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए सबसे उपयुक्त है। वीजा संबंधी बाधाएं दूर होंगी।
