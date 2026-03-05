Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Rang Panchami 2026 : रंग पंचमी पर किस भगवान को चढ़ाएं कौन-सा रंग ? जानें अपनी मनोकामना पूरी करने का कलर कोड

Rang Panchami 2026 : रंग पंचमी पर किस भगवान को चढ़ाएं कौन-सा रंग ? जानें अपनी मनोकामना पूरी करने का कलर कोड

Edited By Updated: 05 Mar, 2026 03:13 PM

rang panchami 2026

भारत के सांस्कृतिक कैलेंडर में होली के पांच दिन बाद आने वाली रंग पंचमी का महत्व किसी उत्सव से कहीं बढ़कर है। जहां होली मुख्य रूप से आपसी प्रेम और मिलन का प्रतीक है, वहीं रंग पंचमी को देवताओं की होली माना जाता है।

Rang Panchami 2026 : भारत के सांस्कृतिक कैलेंडर में होली के पांच दिन बाद आने वाली रंग पंचमी का महत्व किसी उत्सव से कहीं बढ़कर है। जहां होली मुख्य रूप से आपसी प्रेम और मिलन का प्रतीक है, वहीं रंग पंचमी को देवताओं की होली माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, इस दिन ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार सबसे तीव्र होता है और हवा में उड़ने वाले गुलाल के कणों के जरिए दैवीय शक्तियां भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। लेकिन रंग पंचमी पर रंगों का चयन केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि एक विशेष कलर को' के तहत किया जाता है। मान्यता है कि यदि हम अपनी विशिष्ट मनोकामनाओं के अनुसार देवी-देवताओं को उनके प्रिय रंग अर्पित करते हैं, तो हमारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं और अटके हुए कार्य सिद्ध होने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि वर्ष 2026 की रंग पंचमी पर आपको अपने आराध्य देव को कौन-सा रंग चढ़ाना चाहिए, ताकि आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और सौभाग्य के नए रंग बिखर सकें।

Rang Panchami 2026

रंग पंचमी 2026 में किस देवता को कौन-सा रंग चढ़ाएं ?

श्री कृष्ण और राधा रानी (पीला रंग)
भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। रंग पंचमी पर कान्हा को पीला गुलाल अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और धन-धान्य की कमी नहीं होती।

और ये भी पढ़े

भगवान शिव (भस्म या सफेद गुलाल)
महादेव को रंगों से ज्यादा भस्म या सफेद रंग का अबीर पसंद है। शिव जी को सफेद चंदन या अबीर चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होती हैं।

Rang Panchami 2026

हनुमान जी (सिंदूरी या नारंगी रंग)
संकटमोचन हनुमान जी को नारंगी (Orange) या सिंदूरी रंग का चोला चढ़ाना चाहिए। रंग पंचमी पर उनके चरणों में नारंगी गुलाल अर्पित करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है।

मां लक्ष्मी (गुलाबी या लाल रंग)
धन की देवी मां लक्ष्मी को गुलाबी या गहरा लाल रंग पसंद है। उन्हें गुलाब का गुलाल अर्पित करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और व्यापार में उन्नति के योग बनते हैं।

गणेश जी (हरा और लाल रंग)
प्रथम पूज्य गणेश जी को हरा या लाल रंग चढ़ाना शुभ माना जाता है। उन्हें हरा रंग चढ़ाने से बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है, जबकि लाल रंग कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करता है।

Rang Panchami 2026

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!