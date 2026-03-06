Chaitra Navratri 2026 : चैत्र नवरात्रि में इन 3 राशियों पर मेहरबान होंगी मां दुर्गा, खुलेंगे तरक्की के रास्ते

Chaitra Navratri 2026 : चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह न केवल भक्ति और शक्ति की उपासना का समय है, बल्कि खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से भी एक बड़े परिवर्तन का काल माना जाता है। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि का आगमन...

Chaitra Navratri 2026 : चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह न केवल भक्ति और शक्ति की उपासना का समय है, बल्कि खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से भी एक बड़े परिवर्तन का काल माना जाता है। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि का आगमन विशेष योग-संयोगों के साथ हो रहा है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, इस बार मां दुर्गा का आगमन कुछ चुनिंदा राशियों के लिए सौभाग्य के द्वार खोलने वाला है। ग्रहों की स्थिति और माता की कृपा से मेष, सिंह और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तरक्की के नए रास्ते खुलने वाले हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि इन राशियों के जीवन में चैत्र नवरात्रि 2026 क्या बदलाव लेकर आने वाली है।

नवरात्रि के नौ दिन मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि से ही हिंदू नववर्ष का आरंभ भी होता है। वर्ष 2026 में ग्रहों की जुगलबंदी कुछ ऐसी बन रही है कि 'शश महापुरुष योग' और 'गजकेसरी योग' का प्रभाव कई जातकों को आर्थिक और सामाजिक लाभ दिलाने वाला है।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए चैत्र नवरात्रि किसी वरदान से कम नहीं होगी। इस राशि का स्वामी मंगल है, जो साहस का प्रतीक है। मां दुर्गा की कृपा से आपके आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलने का विचार कर रहे थे, तो इन नौ दिनों के भीतर आपको कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है। व्यापारियों के लिए नए बाजार और नए संपर्क खुलेंगे, जिससे मुनाफे में बढ़ोतरी होगी। अटका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद सुलझ सकता है।

उपाय: नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन मां शैलपुत्री की पूजा करें और लाल रंग के पुष्प अर्पित करें।

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय स्वर्णिम सिद्ध होने वाला है। सूर्य की स्थिति और माता के आशीर्वाद से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और समाज में आपका कद बढ़ेगा। ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी। वरिष्ठ अधिकारी आपके निर्णयों पर भरोसा करेंगे, जिससे पदोन्नति (Promotion) के रास्ते साफ होंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह समय किसी बड़ी जिम्मेदारी मिलने का है। परिवार में चल रहे मतभेद समाप्त होंगे। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो माता रानी की कृपा से शुभ समाचार मिल सकता है।

उपाय: नवरात्रि में 'सिद्ध कुंजिका स्तोत्र' का पाठ करें और कन्या पूजन के दिन कन्याओं को पीले वस्त्र या फल दान करें।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए पिछला कुछ समय चुनौतियों भरा रहा होगा लेकिन चैत्र नवरात्रि 2026 से आपके कष्टों का अंत होने वाला है। माता रानी आपके मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करेंगी। भाग्य का पहिया घूमेगा और जो काम अब तक बनते-बनते बिगड़ रहे थे, वे पूरे होने लगेंगे। विदेश यात्रा या विदेश से व्यापार करने की इच्छा रखने वालों के लिए यह सबसे अनुकूल समय है। लंबे समय से चली आ रही किसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिससे कार्यक्षमता बढ़ेगी।

उपाय: मां कालरात्रि की विशेष उपासना करें। शनिवार के दिन माता के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं।