Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | March Grah Gochar 2026 : मार्च 2026 में ग्रहों का महा परिवर्तन, इन लोगों को मिलेगा प्रमोशन और लाभ

March Grah Gochar 2026 : मार्च 2026 में ग्रहों का महा परिवर्तन, इन लोगों को मिलेगा प्रमोशन और लाभ

Edited By Updated: 25 Feb, 2026 12:42 PM

march grah gochar 2026

March Grah Gochar 2026 :  ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों का गोचर हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करता है। साल 2026 का मार्च महीना खगोलीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस महीने कई बड़े ग्रह अपनी स्थिति बदल रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव सभी 12...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

March Grah Gochar 2026 :  ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों का गोचर हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करता है। साल 2026 का मार्च महीना खगोलीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस महीने कई बड़े ग्रह अपनी स्थिति बदल रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। लेकिन, कुछ विशेष राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह समय गोल्डन पीरियड साबित होगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि मार्च 2026 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी और किन राशियों की तकदीर चमकने वाली है।

इन राशियों के खुलेंगे किस्मत के ताले

मेष राशि 
मार्च 2026 मेष राशि के जातकों के लिए नई ऊर्जा लेकर आएगा। दशम भाव में ग्रहों की शुभ स्थिति आपके करियर को नई ऊंचाई देगी। यदि आप लंबे समय से प्रमोशन या इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे, तो इस महीने आपकी मुराद पूरी हो सकती है। बॉस और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। नए निवेश के लिए यह समय बहुत अच्छा है। यदि आप विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं, तो भारी मुनाफा होने के संकेत हैं। अचानक धन लाभ की संभावना है, जिससे पुराना कर्ज उतारने में मदद मिलेगी।

और ये भी पढ़े

 वृषभ राशि 
वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का प्रभाव जीवन में भौतिक सुख बढ़ाएगा। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कोई शुभ समाचार मिल सकता है। नई नौकरी के ऑफर भी आ सकते हैं।  व्यापार का विस्तार होगा। पार्टनरशिप में किए गए कार्यों से सफलता मिलेगी। भूमि या वाहन खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।

सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना सामाजिक और पेशेवर प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होगा। कार्यस्थल पर आपकी लीडरशिप क्वालिटी की सराहना होगी। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अटके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू होंगे। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी, जिससे नए क्लाइंट्स जुड़ेंगे। आय के नए स्रोत बनेंगे। निवेश के नजरिए से मार्च का दूसरा सप्ताह विशेष लाभकारी रहेगा।

तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए यह समय संतुलित और प्रगतिशील रहेगा। यदि आप रिटेल, टेक्सटाइल या ज्वेलरी के बिजनेस में हैं, तो मार्च 2026 आपके लिए बम्पर कमाई वाला महीना हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और जीवनसाथी के सहयोग से आर्थिक लाभ होगा।

धनु राशि 
बृहस्पति की कृपा से धनु राशि के जातकों का भाग्य सातवें आसमान पर होगा। छात्रों के लिए यह समय वरदान जैसा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग हैं। जोखिम भरे निवेश में समझदारी से काम लेने पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद सुलझ सकता है, जिससे धन लाभ होगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!