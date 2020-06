Krishna sudama story in hindi: एक बहुत निर्धन ब्राह्मणी थी। भिक्षा मांगकर जीवन-यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि पांच दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर और भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। छठे दिन उसे भिक्षा में दो मुट्ठी चने मिले। कुटिया पर पहुंचते-पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी प्रात:काल वासुदेव को भोग लगाकर खाऊंगी।

