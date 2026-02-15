Main Menu

Kubereshwar Dham : 14 फरवरी से शुरू हुआ कुबेरेश्वरधाम रुद्राक्ष महोत्सव, उमड़ी लाखों की भीड़

Edited By Updated: 15 Feb, 2026 08:30 AM

kubereshwar dham rudraksha mahotsav

मध्य प्रदेश के सीहोर में स्थित कुबेरेश्वर धाम में इस वर्ष का भव्य रुद्राक्ष महोत्सव 14 फरवरी 2026 से श्रद्धा और उल्लास के साथ शुरू हो गया है।

Kubereshwar Dham Rudraksha Mahotsav : मध्य प्रदेश के सीहोर में स्थित कुबेरेश्वर धाम में इस वर्ष का भव्य रुद्राक्ष महोत्सव 14 फरवरी 2026 से श्रद्धा और उल्लास के साथ शुरू हो गया है। 14 फरवरी से शुरू हुआ यह आयोजन 20 फरवरी तक चलेगा, जिसमें शामिल होने के लिए देश के कोने-कोने से लाखों श्रद्धालु सीहोर पहुंच चुके हैं।

Kubereshwar Dham Rudraksha Mahotsav

मुख्य आकर्षण और आयोजन
सात दिवसीय महोत्सव: 14 फरवरी से 20 फरवरी तक चलने वाले इस उत्सव में भव्य शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है।

लाखों का जमावड़ा: महोत्सव शुरू होने से एक दिन पहले ही कथा स्थल और मंदिर परिसर में एक लाख से अधिक लोग अपना डेरा डाल चुके थे। अब यह संख्या कई गुना बढ़ गई है।

रुद्राक्ष अभिषेक: उत्सव की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भव्य रुद्राक्ष अभिषेक और पूजन से हुई है।

Kubereshwar Dham Rudraksha Mahotsav

प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था
भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने अभूतपूर्व इंतज़ाम किए हैं। इंदौर, जबलपुर और सागर सहित कई जिलों से बुलाए गए करीब 2000 पुलिसकर्मी और वॉलेंटियर्स सुरक्षा की कमान संभाल रहे हैं। हाईवे पर जाम की स्थिति न बने, इसके लिए भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। भोपाल-इंदौर मार्ग पर छोटे वाहनों के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।  श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने सीहोर स्टेशन पर कई ट्रेनों का अस्थायी ठहराव दिया है और विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं।

रुद्राक्ष वितरण पर महत्वपूर्ण सूचना
प्रशासनिक और सुरक्षा कारणों से इस बार महोत्सव के दौरान रुद्राक्ष के सीधे वितरण को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि भगदड़ जैसी स्थिति न बने। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे संयम बनाए रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।

Kubereshwar Dham Rudraksha Mahotsav

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

