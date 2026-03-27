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Kumbh Rashifal 29 March : कुम्भ राशि वालों के लिए 29 मार्च का दिन क्यों है लकी चार्म ?

Edited By Updated: 29 Mar, 2026 03:51 AM

kumbh rashifal 29 march

Kumbh Rashifal 29 March : ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, 29 मार्च 2026 का दिन कुम्भ राशि के जातकों के लिए साधारण दिनों से कहीं ऊपर 'लकी चार्म' साबित होने वाला है। कुम्भ राशि, जिसका स्वामी शनि है और सह-स्वामी राहु  माना जाता है, एक वायु तत्व की...

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Kumbh Rashifal 29 March : ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, 29 मार्च 2026 का दिन कुम्भ राशि के जातकों के लिए साधारण दिनों से कहीं ऊपर 'लकी चार्म' साबित होने वाला है। कुम्भ राशि, जिसका स्वामी शनि है और सह-स्वामी राहु  माना जाता है, एक वायु तत्व की राशि है। इस विशेष तारीख को ब्रह्मांड के ग्रहों की चाल कुछ इस तरह बैठ रही है कि आपके लिए अष्टलक्ष्मी योग और शश योग की जुगलबंदी हो रही है। यदि आप पिछले कुछ समय से संघर्ष कर रहे थे, तो 29 मार्च वह 'टर्निंग पॉइंट' है, जहाँ से आपकी किस्मत का बंद ताला खुलने वाला है। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह दिन आपके लिए इतना भाग्यशाली क्यों है।

29 मार्च का विशेष ज्योतिषीय विन्यास

स्वराशि में शनि का प्रभाव: शनि देव आपकी अपनी राशि में स्थित होकर आपको मानसिक मजबूती और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता दे रहे हैं।
गुरु-चंद्र की दृष्टि: बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके आय भाव पर पड़ रही है, जो धन के नए स्रोतों का संकेत है।

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राहु का सकारात्मक प्रभाव: राहु अक्सर कुम्भ राशि वालों को 'आउट ऑफ द बॉक्स' सोचने की शक्ति देता है। आज आपकी कोई ऐसी योजना सफल होगी जिसे दुनिया नामुमकिन समझ रही थी।

करियर और पेशेवर जीवन
कुम्भ राशि के जातकों के लिए 29 मार्च का दिन कार्यक्षेत्र में एक 'लकी ब्रेक' लेकर आएगा।  यदि आप लंबे समय से प्रमोशन या मनचाहे ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे, तो आज का दिन आपके पक्ष में खबर ला सकता है। ऑफिस में आपकी 'लीडरशिप क्वालिटी' की सराहना होगी। व्यापारियों के लिए यह दिन किसी बड़े निवेश या नई पार्टनरशिप के लिए 'गोल्डन पीरियड' है। यदि आप तकनीक, आईटी या रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपको ग्लोबल पहचान दिला सकता है। यदि आज आपको कार्यस्थल पर अचानक कोई पुरानी फाइल मिले या कोई पुराना क्लाइंट खुद फोन करे, तो समझ लीजिए कि आपका 'लकी चार्म' एक्टिव हो गया है।

आर्थिक स्थिति
29 मार्च को कुम्भ राशि वालों की आर्थिक स्थिति में जो उछाल आएगा, वह आपको हैरान कर सकता है। शेयर बाजार, क्रिप्टो या किसी पुराने निवेश से आपको उम्मीद से दोगुना रिटर्न मिल सकता है।  यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या किसी ने उधार लेकर वापस नहीं किया था, तो आज का दिन उसे मांगने के लिए सबसे अच्छा है।  आज आप जो भी खरीदारी करेंगे, वह भविष्य में आपके लिए संपत्ति (Asset) साबित होगी। आज 'लॉटरी' या 'इनाम' जैसे आकस्मिक लाभ के योग भी बन रहे हैं।

प्रेम और संबंध
कुम्भ राशि वाले अक्सर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़े संकोची होते हैं, लेकिन आज का दिन आपके रिश्तों में पारदर्शिता और गहराई लाएगा। 29 मार्च को आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके जीवन का 'सोलमेट' (Soulmate) साबित होगा। यह मुलाकात किसी यात्रा या सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है। जीवनसाथी के साथ चल रहे पुराने मतभेद समाप्त होंगे। आज आप अपने पार्टनर के साथ किसी नई संपत्ति या भविष्य की योजना पर चर्चा करेंगे, जो आपके बंधन को और मजबूत करेगी। माता-पिता का आशीर्वाद आपके लिए आज कवच का काम करेगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी।

स्वास्थ्य और ऊर्जा
कुम्भ राशि वालों के लिए आज का दिन मानसिक शांति का है। शनि की स्थिति आपको ध्यान और योग की ओर प्रेरित करेगी। यदि आप पैरों के दर्द या नसों की समस्या से परेशान थे, तो आज आपको काफी सुधार महसूस होगा। आज आप खुद को बहुत हल्का और तनावमुक्त पाएंगे। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे आप जटिल से जटिल काम भी मिनटों में निपटा लेंगे।

अपनी किस्मत को और चमकाने के उपाय 

नीले रंग का जादू: आज अपने पास एक नीला रूमाल रखें या नीले रंग के कपड़े पहनें। यह शनि देव की ऊर्जा को आपसे जोड़े रखेगा।
जरूरतमंद की मदद: आज किसी अंधे व्यक्ति या किसी सफाई कर्मचारी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें।
पीपल पूजा: पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का एक मुखी दीपक जलाएं।
मंत्र जाप: "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का 108 बार जाप करें।
 

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