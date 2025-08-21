Lalita Saptami 2025: अगस्त में कब मनाई जाएगी ललिता सप्तमी, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Lalita Saptami 2025: ललिता सप्तमी एक महत्वपूर्ण हिन्दू पर्व है, जो ललिता सखी के सम्मान में मनाया जाता है। ललिता देवी, श्री कृष्ण और राधा रानी की खास सखी थीं।

Lalita Saptami 2025: ललिता सप्तमी एक महत्वपूर्ण हिन्दू पर्व है, जो ललिता सखी के सम्मान में मनाया जाता है। ललिता देवी, श्री कृष्ण और राधा रानी की खास सखी थीं। ललिता सप्तमी, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है, और यह दिन देवी की उपासना, व्रत और पूजा-अर्चना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस बार ललिता सप्तमी 30 अगस्त, शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन भक्तजन देवी ललिता की विशेष पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं और मंत्रोच्चार व हवन द्वारा देवी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह पर्व विशेष रूप से आत्मिक उन्नति, शक्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं ललिता सप्तमी के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में-





Lalita Saptami 2025 Shubh Muhurat ललिता सप्तमी 2025 शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, सप्तमी तिथि 29 अगस्त 2025, शुक्रवार को रात 08 बजकर 21 मिनट पर आरंभ होगी और इसका समापन 30 अगस्त 2025, शनिवार को रात 10 बजकर 46 मिनट पर होगा। लेकिन साल 2025 में ललित सप्तमी का त्योहार 30 अगस्त, दिन शनिवार को मनाया जाएगा।





Lalita Saptami Puja Vidhi ललिता सप्तमी पूजा विधि

ललिता सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ-सुथरे वस्त्र धारण करें।

उसके बाद पूजा स्थल को साफ करके वहां एक चौकी रखें और उस पर लाल वस्त्र बिछाएं।

फिर ललिता सखी की मूर्ति या चित्र को चौकी पर स्थापित करें।

अब ललिता सखी को चंदन, ताजे फूल, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, नारियल, धूप-बत्ती, मिठाई, पंचामृत आदि अर्पित करें।

ललिता सखी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं।

ललिता सखी के लिए भजन गायें या मंत्रों का जाप करें।

अंत में ललिता सखी की आरती करें और पूजा के बाद प्रसाद सभी को वितरित करें।