Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Mahabharat Mystery of Number 18: महाभारत में हर जगह क्यों दिखता है 18 का अंक? संयोग या छिपा हुआ आध्यात्मिक रहस्य

Mahabharat Mystery of Number 18: महाभारत में हर जगह क्यों दिखता है 18 का अंक? संयोग या छिपा हुआ आध्यात्मिक रहस्य

Edited By Updated: 24 Jan, 2026 11:03 AM

mahabharat mystery of number 18

Mahabharat Mystery: हिंदू धर्म का महान महाकाव्य महाभारत केवल एक ऐतिहासिक युद्ध कथा नहीं, बल्कि जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष का गूढ़ दर्शन है। जब इस महाकाव्य को गहराई से पढ़ा जाता है, तो एक रहस्यमयी तथ्य बार-बार सामने आता है संख्या 18।

Mahabharat Mystery: हिंदू धर्म का महान महाकाव्य महाभारत केवल एक ऐतिहासिक युद्ध कथा नहीं, बल्कि जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष का गूढ़ दर्शन है। जब इस महाकाव्य को गहराई से पढ़ा जाता है, तो एक रहस्यमयी तथ्य बार-बार सामने आता है संख्या 18।

कुरुक्षेत्र के युद्ध से लेकर श्रीमद्भगवद्गीता के उपदेशों तक, हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर 18 का अंक किसी अदृश्य सूत्र की तरह जुड़ा दिखाई देता है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक रहस्य छिपा है?

PunjabKesari Mahabharat Mystery of Number 18

महाभारत में कहां-कहां दिखाई देता है 18 का आंकड़ा?
महाभारत की कथा की शुरुआत से अंत तक 18 की संख्या कई रूपों में सामने आती है, जो इसे साधारण संयोग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बनाती है।

श्रीमद्भगवद्गीता के 18 अध्याय
भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश, जिन्हें श्रीमद्भगवद्गीता कहा जाता है, उनमें कुल 18 अध्याय हैं। ये अध्याय कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग के माध्यम से जीवन का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करते हैं।

18 दिनों तक चला कुरुक्षेत्र युद्ध
कौरवों और पांडवों के बीच हुआ महाभारत युद्ध लगातार 18 दिनों तक चला। हर दिन युद्ध का स्वरूप और परिणाम बदलता रहा, जो जीवन के संघर्षों का प्रतीक माना जाता है।

युद्ध में शामिल 18 अक्षौहिणी सेनाएं
महाभारत युद्ध में कुल 18 अक्षौहिणी सेनाएं शामिल थीं
कौरवों की ओर से 11 अक्षौहिणी
पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी

PunjabKesari Mahabharat

युद्ध के बाद जीवित बचे केवल 18 योद्धा
इतने विनाशकारी युद्ध के बाद केवल 18 योद्धा ही जीवित बचे। यह तथ्य युद्ध की भयावहता और कर्मफल के सिद्धांत को दर्शाता है।

युद्ध के 18 सूत्रधार
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस महायुद्ध की दिशा तय करने वाले प्रमुख सूत्रधारों की संख्या भी 18 मानी जाती है, जिनमें कृष्ण, भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे पात्र शामिल हैं।

अंक 18 के पीछे छिपा आध्यात्मिक और ज्योतिषीय रहस्य
18 का योग और अंक 9 का महत्व

अंक ज्योतिष के अनुसार, 1 + 8 = 9 सनातन धर्म में 9 को पूर्णता का अंक माना जाता है। नौ ग्रह, नौ दुर्गा, भक्ति के नौ मार्ग
यह अंक अंत के साथ-साथ नए आरंभ का भी प्रतीक है।

PunjabKesari Mahabharat

कर्म और चेतना का प्रतीक
विद्वानों के अनुसार, गीता के 18 अध्याय मनुष्य के भीतर मौजूद 18 प्रकार की चेतनाओं और विकारों पर विजय पाने का मार्ग बताते हैं। इसी तरह, 18 दिन का युद्ध मनुष्य के आंतरिक संघर्ष काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे दोषों के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक माना जाता है।

संयोग या दैवीय योजना?
धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो महाभारत में 18 की पुनरावृत्ति केवल संयोग नहीं लगती। यह संख्या जीवन के संपूर्ण चक्र, कर्म के सिद्धांत और आत्मिक विकास की ओर संकेत करती है। महाभारत हमें सिखाता है कि बाहरी युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण मन के भीतर चलने वाला युद्ध है, और उसी का मार्गदर्शन संख्या 18 के माध्यम से किया गया है।

महाभारत में 18 की संख्या केवल एक अंक नहीं, बल्कि जीवन के रहस्यों को समझने की कुंजी है। युद्ध, गीता और पात्रों के माध्यम से यह अंक मनुष्य को आत्मचिंतन, कर्मबोध और मोक्ष की ओर प्रेरित करता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी महाभारत और उसमें छिपे रहस्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।

PunjabKesari Mahabharat Mystery of Number 18

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!