बाबा महाकाल अगर उज्जैन के अधिपति हैं, तो कौन हैं उनकी महारानी ? इस जवाब में छिपा है सम्राट विक्रमादित्य का त्याग

वंतिका नगरी यानी आज के उज्जैन के बारे में एक कहावत जगप्रसिद्ध है कि यहांं केवल एक ही राजा का शासन चलता है और वो हैं- बाबा महाकाल। मान्यता तो यहां तक है कि कोई भी सांसारिक राजा या मंत्री आज भी इस नगरी की सीमा में रात नहीं गुज़ारता।

Mahakal Ujjain Mystery : अवंतिका नगरी यानी आज के उज्जैन के बारे में एक कहावत जगप्रसिद्ध है कि यहांं केवल एक ही राजा का शासन चलता है और वो हैं- बाबा महाकाल। मान्यता तो यहां तक है कि कोई भी सांसारिक राजा या मंत्री आज भी इस नगरी की सीमा में रात नहीं गुज़ारता। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जिस दरबार के राजा स्वयं साक्षात् शिव हों, उस साम्राज्य की महारानी होने का गौरव किसे प्राप्त है। इस रहस्य की परतें खुलती हैं शक्तिपीठ माता हरसिद्धि के मंदिर की चौखट पर। यह केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के उस अकल्पनीय त्याग का साक्ष्य है, जहां उन्होंने देवी को प्रसन्न करने के लिए एक बार नहीं, बल्कि 11 बार अपना शीश काटकर अर्पित कर दिया था। तो आइए जानते हैं, कैसे एक प्रतापी सम्राट की अनन्य भक्ति ने माता हरसिद्धि को उज्जैन की महारानी के रूप में प्रतिष्ठित किया और क्यों आज भी महाकाल के दर्शन तब तक अधूरे माने जाते हैं, जब तक भक्त 'महारानी' के दरबार में हाज़िरी न लगा ले।

कौन हैं माता हरसिद्धि?

माता हरसिद्धि शक्तिस्वरूपा हैं और सती के 51 शक्तिपीठों में से एक हैं। उज्जैन में महाकाल मंदिर से कुछ ही दूरी पर माता का भव्य मंदिर स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, यहां माता सती की कोहनी गिरी थी। वैष्णव और शाक्त दोनों परंपराओं में माता का स्थान अत्यंत ऊंचा है, लेकिन उज्जैन की 'महारानी' के रूप में उनकी पहचान सम्राट विक्रमादित्य की वजह से और भी गहरी हो गई।

सम्राट विक्रमादित्य का अद्भुत त्याग

सम्राट विक्रमादित्य माता हरसिद्धि के परम भक्त थे। कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने अपनी कठिन तपस्या से माता को प्रसन्न किया था। प्रचलित कथाओं के अनुसार, विक्रमादित्य माता की भक्ति में इस कदर लीन थे कि उन्होंने 11 बार अपना शीश काटकर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया था। हर बार माता उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनका शीश वापस जोड़ देती थीं और उन्हें जीवनदान देती थीं। जब 12वीं बार उन्होंने अपना शीश अर्पित किया, तब माता ने उन्हें रोका नहीं और वे ब्रह्मलीन हो गए। आज भी हरसिद्धि मंदिर के प्रांगण में स्थित स्तंभों और प्रतिमाओं को विक्रमादित्य के इस महान त्याग का प्रतीक माना जाता है।

राजा और महारानी का आध्यात्मिक शासन

उज्जैन में एक अलिखित नियम है कि यहां कोई भी सांसारिक राजा रात नहीं ठहर सकता, क्योंकि यहां के असली राजा महाकाल हैं। बाबा महाकाल को उज्जैन का राजा माना जाता है, जो सृष्टि के कालचक्र का संचालन करते हैं। माता हरसिद्धि को उनकी शक्ति और साम्राज्य की महारानी के रूप में पूजा जाता है। विक्रमादित्य ने अपनी कुलदेवी के रूप में माता को उज्जैन में स्थापित किया और अपना पूरा साम्राज्य उन्हीं के चरणों में सौंप दिया था।

विक्रमादित्य और महाकाल का संबंध

विक्रमादित्य केवल एक कुशल शासक ही नहीं, बल्कि महाकाल के अनन्य उपासक भी थे। उन्होंने ही विक्रम संवत की शुरुआत की और धर्म की पुनर्स्थापना की। उनके शासनकाल में उज्जैन केवल सत्ता का केंद्र नहीं, बल्कि न्याय और आध्यात्म का शिखर बन गया। आज भी उज्जैन की 'शाही सवारी' और 'हरसिद्धि आरती' इस बात की गवाह है कि यहां आज भी महादेव और शक्ति का ही शासन चलता है।

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