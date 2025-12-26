Makar Capricorn Yearly Horoscope 2026: मेहनत करने वालों के लिए वर्ष 2026 रहेगा फलदायी, शॉर्टकट अपनाने वाले रहें सावधान!

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 26 Dec, 2025 02:22 PM

Makar Capricorn Yearly Horoscope 2026: मकर राशि (Capricorn) के जातकों के लिए वर्ष 2026 कर्म, धैर्य और दीर्घकालिक सफलता का वर्ष रहेगा। यह साल आपको धीरे-धीरे लेकिन स्थायी उन्नति की ओर ले जाएगा। शनि आपकी ही राशि के स्वामी हैं और वर्ष 2026 में शनि, गुरु, मंगल और राहु-केतु की स्थितियां मकर जातकों के जीवन में बड़े निर्णय, नई जिम्मेदारियां और स्थिर सफलता के संकेत दे रही हैं। यह वर्ष मेहनत करने वालों के लिए अत्यंत फलदायी रहेगा, लेकिन शॉर्टकट अपनाने वालों को सावधान रहना होगा।

मकर राशि 2026 का संक्षिप्त फलादेश

शासन ग्रह: शनि

तत्व: पृथ्वी

भाग्य प्रतिशत: 78%

मुख्य थीम: कर्म, अनुशासन, स्थायित्व

शुभ रंग: नीला, स्लेटी

शुभ अंक: 6, 8

Makar Rashifal 2026: ग्रह गोचर का प्रभाव

शनि (Saturn Transit 2026)

शनि वर्ष 2026 में मकर जातकों को कर्मों का फल देंगे। जो आपने पिछले वर्षों में मेहनत की है, उसका प्रतिफल इस वर्ष मिलना शुरू होगा। शनि अनुशासन सिखाएंगे।

गुरु (Jupiter Transit 2026)

गुरु का गोचर शिक्षा, संतान, विवाह और आर्थिक मामलों में सकारात्मक प्रभाव डालेगा। वर्ष का दूसरा भाग विशेष रूप से शुभ रहेगा।

मंगल (Mars Transit)

मंगल मकर राशि में उच्च के होकर वर्ष की शुरुआत में जबरदस्त ऊर्जा देंगे। साहस, नेतृत्व और निर्णय क्षमता बढ़ेगी।

राहु-केतु (Rahu Ketu Transit 2026)

राहु-केतु मानसिक द्वंद्व ला सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह वर्ष आपको अंदर से मजबूत बनाएगा।

मकर राशि करियर राशिफल 2026 (Career Horoscope)

वर्ष 2026 करियर ग्रोथ के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

नौकरीपेशा जातक

प्रमोशन के प्रबल योग

सरकारी नौकरी वालों को पद-प्रतिष्ठा

मार्च से जुलाई के बीच जॉब चेंज के अवसर

वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग

सलाह: ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें।

व्यवसाय और व्यापार

पुराने निवेश से लाभ

रियल एस्टेट, आयरन, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन में फायदा

साझेदारी सोच-समझकर करें

Makar Rashifal 2026: धन और आर्थिक स्थिति

वर्ष 2026 में मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

आय के नए स्रोत बनेंगे

रुका हुआ धन वापस मिल सकता है

शेयर मार्केट में सोच-समझकर निवेश करें

जून और नवंबर धन लाभ के विशेष योग

अनावश्यक खर्च से बचें।

मकर राशि प्रेम और वैवाहिक जीवन 2026

प्रेम जीवन

सिंगल जातकों के लिए प्रेम संबंध बनने के योग

पुराने रिश्ते मजबूत होंगे

मई-अगस्त भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव

विवाहित जीवन

जीवनसाथी के साथ सामंजस्य

संतान सुख के योग

अहंकार से बचना आवश्यक

Makar Rashifal 2026: शिक्षा और संतान

प्रतियोगी परीक्षा में सफलता

उच्च शिक्षा के लिए विदेश योग

संतान पक्ष से सुखद समाचार

छात्रों के लिए सितंबर-दिसंबर श्रेष्ठ

मकर राशि स्वास्थ्य राशिफल 2026

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन शनि के कारण हड्डियों, घुटनों और कमर से संबंधित समस्या हो सकती है।

ध्यान रखें:

नियमित योग

पर्याप्त नींद

तनाव से दूरी

मकर राशि पारिवारिक जीवन 2026

परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी

माता-पिता का सहयोग मिलेगा

पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में समाधान

Makar Rashifal 2026: यात्रा योग

कार्य से जुड़ी यात्राएं

विदेश यात्रा के योग

धार्मिक यात्रा से मानसिक शांति

मकर राशि के लिए शुभ समय (Shubh Muhurat 2026)

करियर- मार्च, जुलाई

धन- जून, नवंबर

विवाह- अप्रैल, दिसंबर

निवेश- अगस्त

मकर राशि 2026 के ज्योतिषीय उपाय (Upay)

विशेष उपाय

शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं

हनुमान चालीसा का नियमित पाठ

काले तिल और उड़द का दान

गरीब और श्रमिकों की सहायता

शनिवार को नीले वस्त्र पहनें

मकर राशि के लिए रत्न सुझाव

नीलम (Blue Sapphire) – केवल विशेषज्ञ सलाह के बाद

उपरत्न: अमेथिस्ट

Makar Rashifal 2026

वर्ष 2026 मकर राशि वालों के लिए कर्म का फल देने वाला वर्ष है। धैर्य, अनुशासन और ईमानदारी से किया गया प्रयास आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यह साल आपको जीवन में स्थिरता, सम्मान और आत्मविश्वास देगा।