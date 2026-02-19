Capricorn Horoscope Today in Hindi: आज 20 फरवरी 2026 के दिन मकर राशि वालों को लेने होंगे गंभीर निर्णय

Aaj Ka Makar Rashifal 20 February 2026 (Capricorn Horoscope Today in Hindi): वैदिक ज्योतिष के अनुसार मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि हैं। शनि कर्म, अनुशासन, न्याय, धैर्य और परिश्रम के प्रतीक माने जाते हैं। 20 फरवरी 2026 का दिन मकर राशि के जातकों के लिए...

Aaj Ka Makar Rashifal 20 February 2026 (Capricorn Horoscope Today in Hindi): वैदिक ज्योतिष के अनुसार मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि हैं। शनि कर्म, अनुशासन, न्याय, धैर्य और परिश्रम के प्रतीक माने जाते हैं। 20 फरवरी 2026 का दिन मकर राशि के जातकों के लिए जिम्मेदारियों और उपलब्धियों का संतुलन लेकर आया है। आज आपको अपने कार्यक्षेत्र और निजी जीवन में गंभीर निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जिनका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा।



आज का ग्रह प्रभाव

आज शनि का प्रभाव आपको व्यावहारिक और गंभीर बनाएगा। चंद्रमा की स्थिति मानसिक दबाव दे सकती है, लेकिन आपका धैर्य आपको संभाल लेगा। आज जल्दबाजी से बचना आवश्यक है। सोच-समझकर उठाया गया कदम ही सफलता दिलाएगा।



करियर राशिफल (Career Horoscope Today)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन मेहनत और जिम्मेदारी से भरा रहेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना कर सकते हैं, लेकिन अपेक्षाएं भी बढ़ेंगी। यदि आप प्रशासन, इंजीनियरिंग, कानून, बैंकिंग या सरकारी क्षेत्र में हैं, तो आज महत्वपूर्ण मीटिंग या निर्णय हो सकता है। व्यापारियों के लिए दिन स्थिर रहेगा। नई साझेदारी करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें।



करियर टिप: अनुशासन और समय प्रबंधन पर ध्यान दें।



आर्थिक राशिफल (Money Horoscope)

आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा। आय के नए स्रोत पर विचार कर सकते हैं। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। निवेश दीर्घकालिक योजना के तहत करें।



धन उपाय: शनिवार को काले तिल और तेल का दान करें तथा “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जप करें।



प्रेम राशिफल (Love Horoscope)

प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी। पार्टनर के साथ गंभीर बातचीत हो सकती है। सिंगल जातकों को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए।

विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की आवश्यकता है।



लव टिप: कठोर शब्दों से बचें।



वैवाहिक जीवन

दांपत्य जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। पारिवारिक मामलों में निर्णय लेने पड़ सकते हैं।



स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

हड्डियों, जोड़ों और कमर दर्द की समस्या हो सकती है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार लाभदायक रहेगा। तनाव कम करने के लिए ध्यान और योग करें।



छात्र और युवा वर्ग

छात्रों के लिए दिन परिश्रम का है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सफलता मिलेगी।

युवा वर्ग को करियर में स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए।



पारिवारिक जीवन

परिवार में बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। घर में शांति बनाए रखने के लिए संवाद आवश्यक है।



आज का शुभ समय और संकेत

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 8

शुभ दिशा: पश्चिम

शुभ समय: शाम 4:00 से 6:00 बजे तक



आज का विशेष उपाय

आज पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि मंत्र का जप करें। इससे बाधाएं दूर होंगी और कार्य में स्थिरता आएगी। 20 फरवरी 2026 का दिन मकर राशि के लिए कर्म और धैर्य की परीक्षा का है। यदि आप अनुशासन बनाए रखेंगे और जल्दबाजी से बचेंगे, तो करियर और आर्थिक क्षेत्र में धीरे-धीरे सफलता प्राप्त करेंगे। शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ