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Makar Rashifal 10 April : सावधान मकर राशि ! 10 अप्रैल को वाणी पर रखें संयम, वरना बिगड़ सकता है बना-बनाया काम

Edited By Updated: 10 Apr, 2026 03:31 AM

makar rashifal 10 april

10 अप्रैल 2026 का दिन मकर राशि के जातकों के लिए सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। आपकी राशि के स्वामी शनि देव की स्थिति आज आपको थोड़ा गंभीर और अनुशासित बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन ग्रहों का एक अन्य पहलू आपके भीतर झुंझलाहट पैदा कर सकता है।

Makar Rashifal 10 April : 10 अप्रैल 2026 का दिन मकर राशि के जातकों के लिए सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। आपकी राशि के स्वामी शनि देव की स्थिति आज आपको थोड़ा गंभीर और अनुशासित बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन ग्रहों का एक अन्य पहलू आपके भीतर झुंझलाहट पैदा कर सकता है। आज का दिन आपके धैर्य की अग्निपरीक्षा है। सितारों का स्पष्ट संदेश है: आपकी एक गलत बात या कड़वा शब्द आपके हफ्तों की मेहनत पर पानी फेर सकता है।

वाणी पर संयम क्यों है आज यह सबसे जरूरी?
मकर राशि वाले स्वभाव से व्यवहारिक होते हैं, लेकिन आज मंगल और शनि का प्रभाव आपको थोड़ा आक्रामक बना सकता है। ऑफिस में किसी सहकर्मी या बॉस के साथ बहस होने की संभावना है। यदि आप उनकी किसी बात से सहमत नहीं हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया तुरंत देने के बजाय थोड़ा समय लें। शांत रहकर दिया गया जवाब आपके करियर को बचा सकता है। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें आज अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच-समझकर करना चाहिए। एक गलतफहमी किसी पुरानी और भरोसेमंद डील को तोड़ सकती है।

करियर और भाग्य
भले ही आज परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण दिख रही हों, लेकिन यदि आप शांत रहते हैं, तो भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। दोपहर के बाद स्थिति में सुधार होगा। किसी पुराने प्रोजेक्ट से लाभ मिलने के संकेत हैं। आज किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले उसके नियमों और शर्तों को दो बार जरूर पढ़ लें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला भविष्य में सिरदर्द बन सकता है।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन मध्यम रहेगा। अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है, जिससे आपका बजट थोड़ा बिगड़ सकता है। निवेश के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए जोखिम भरे कामों से बचें। उधार लेन-देन से आज दूरी बनाए रखना ही आपके हित में होगा।

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रिश्ते और परिवार
आज आपकी वाणी का सबसे ज्यादा असर आपके घर पर पड़ सकता है। जीवनसाथी के साथ संवाद करते समय नरमी बरतें। आपकी व्यस्तता या तनाव का गुस्सा उन पर निकालना रिश्तों में दूरियां बढ़ा सकता है। घर के बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज न करें। उनकी कोई पुरानी सीख आज आपको किसी बड़े नुकसान से बचा सकती है।

स्वास्थ्य
ज्यादा काम और बहस के कारण शाम तक आपको मानसिक थकान या माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। अपनी आंखों को आराम दें और पर्याप्त नींद लें। संतुलित आहार और योग आज आपकी मानसिक उथल-पुथल को शांत करने में मदद करेंगे।

आज का विशेष शांति उपाय
दिन को शुभ बनाने और नकारात्मकता को दूर करने के लिए आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें। 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का मानसिक जाप करते रहें।

शनिवार का प्रभाव होने के कारण पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके लिए कवच का काम करेगा।

शुभ अंक: 4 और 8

शुभ रंग: गहरा नीला और काला

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