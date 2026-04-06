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Makar Rashifal 7 April : बदलेगी मेहनत की रंगत ! 7 अप्रैल को मकर राशि वालों के लिए बन रहे हैं धन लाभ के प्रबल योग

Edited By Updated: 07 Apr, 2026 03:31 AM

makar rashifal 7 april

7 अप्रैल 2026 का सूर्योदय मकर राशि के जातकों के लिए एक नई उम्मीद और आर्थिक मजबूती का संकेत लेकर आ रहा है। आपकी राशि के स्वामी 'शनि देव' वर्तमान में अत्यंत शुभ स्थिति में हैं, जो यह दर्शाते हैं कि आपकी पिछले कई महीनों की कड़ी मेहनत अब 'परिणाम' में...

Makar Rashifal 7 April : 7 अप्रैल 2026 का सूर्योदय मकर राशि के जातकों के लिए एक नई उम्मीद और आर्थिक मजबूती का संकेत लेकर आ रहा है। आपकी राशि के स्वामी 'शनि देव' वर्तमान में अत्यंत शुभ स्थिति में हैं, जो यह दर्शाते हैं कि आपकी पिछले कई महीनों की कड़ी मेहनत अब 'परिणाम' में बदलने वाली है। मकर राशि के जातक अपनी कर्मठता के लिए जाने जाते हैं, और आज सितारों की चाल आपकी इसी खूबी को धन लाभ और सफलता की दिशा में मोड़ने वाली है। आइए विस्तार से जानते हैं आज का पूरा हाल।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए 'जैकपॉट' जैसा साबित हो सकता है। ग्रहों का संयोग बता रहा है कि आज आपको एक से अधिक स्रोतों से धन प्राप्त हो सकता है। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो आज उसे वापस पाने के लिए प्रयास करें, सफलता मिलेगी। शेयर बाजार, प्रॉपर्टी या गोल्ड में किया गया पुराना निवेश आज आपको उम्मीद से बढ़कर रिटर्न दे सकता है। नए निवेश के लिए भी आज का दिन बहुत अनुकूल है।

करियर और व्यापार
कार्यक्षेत्र में आपकी साख और प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। ऑफिस में आपके काम को न केवल सराहा जाएगा, बल्कि आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी के साथ इंसेंटिव या बोनस की खबर भी मिल सकती है। आपकी 'लीडरशिप' क्वालिटी आज निखर कर सामने आएगी। जो लोग लोहे, मशीनरी या कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हैं, उनके लिए आज कोई बड़ा टेंडर या डील फाइनल हो सकती है। प्रतिद्वंद्वी आपसे पीछे रहेंगे।

प्रेम और पारिवारिक जीवन
परिवार के साथ आज का दिन संतोषजनक रहेगा। जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मानसिक बोझ कम होगा। शाम को परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल या मांगलिक उत्सव में जाने का योग बन सकता है। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। यदि आप सिंगल हैं, तो आज कार्यस्थल पर ही कोई आपकी ओर आकर्षित हो सकता है।

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स्वास्थ्य
सेहत के मामले में आज आप काफी ऊर्जावान रहेंगे। शनि की कृपा से पुरानी शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिल सकती है। हालांकि, हड्डियों और जोड़ों के दर्द से बचने के लिए भारी वजन उठाने से बचें। संतुलित आहार और सुबह की सैर आपको दिनभर तरोताजा रखेगी।

आज का विशेष महाउपाय 
शनि चालीसा का पाठ: शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें।

काली वस्तु का दान: किसी जरूरतमंद को काले तिल या जूते-चप्पल दान करना आपके लिए भाग्योदयकारी होगा।

शुभ रंग और अंक: आज आपका शुभ रंग गहरा नीला या काला है और शुभ अंक 8 है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

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