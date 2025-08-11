Manimahesh Yatra 2025: 3 सितम्बर तक मणिमहेश यात्रा के लिए होंगी हैली टैक्सी की उड़ानें

मणिमहेश यात्रा की हवाई सेवा के आधिकारिक रूप से शुरू होने के दूसरे दिन रविवार को भी गौरीकुंड में धुंध होने के कारण दोनों हैलीकॉप्टरों की मात्र 21 उड़ानें ही हो पाईं, जिनमें हिमालयन एविएशन की 13 तो राजहंस की मात्र 8 उड़ानें हुईं। दोपहर बाद घनी धुंध के...

भरमौर (उत्तम): मणिमहेश यात्रा की हवाई सेवा के आधिकारिक रूप से शुरू होने के दूसरे दिन रविवार को भी गौरीकुंड में धुंध होने के कारण दोनों हैलीकॉप्टरों की मात्र 21 उड़ानें ही हो पाईं, जिनमें हिमालयन एविएशन की 13 तो राजहंस की मात्र 8 उड़ानें हुईं। दोपहर बाद घनी धुंध के कारण कोई उड़ान नहीं हो सकी।

हालांकि शनिवार को हैली टैक्सी सेवा के शुरू होने के पहले ही दिन कोई भी उड़ान नहीं हो पाई। सुबह से ही खराब मौसम और घनी धुंध छाई रही।

भरमौर में मौसम बिल्कुल ठीक था, मगर मणिमहेश, धन्छो तथा गौरीकुंड में दिन भर धुंध के कारण उड़ान हो पाना संभव नहीं था। भरमौर से गौरीकुंड तक के लिए हैली टैक्सी की टिकटों की बुकिंग शुक्रवार से आरंभ हो गई थी। मणिमहेश मंदिर न्यास ने 9 अगस्त से 3 सितम्बर तक मणिमहेश यात्रा में हैली टैक्सी सेवा प्रदान करने का फैसला लिया है।

वहीं इस बार होली स्थित हैलीपैड से भी गौरीकुंड के लिए हैलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है, मगर खराब मौसम के चलते वहां से भी कोई उड़ान नहीं हो सकी। रक्षाबंधन के पर्व पर डल झील में स्नान करने के लिए बाहरी राज्यों से पहुंचे सैंकड़ों श्रद्धालु शनिवार को हैलीपैड पर सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार करते रहे, जिन्होंने रविवार सुबह उड़ानें शुरू होने पर राहत की सांस ली।