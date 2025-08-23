Main Menu

Marriage Tips: शादी को लेकर जया किशोरी की सलाह, हर युवा को एक बार जरूर जाननी चाहिए

Edited By Updated: 27 Aug, 2025 07:00 AM

marriage tips

Marriage Advice: भारतीय समाज में शादी न केवल दो लोगों का मिलन होती है बल्कि दो परिवारों, संस्कृतियों और विचारों का भी संगम मानी जाती है लेकिन अक्सर युवा इस बड़े निर्णय को लेकर असमंजस में रहते हैं शादी कब करनी चाहिए ? किससे करनी चाहिए ? क्या प्यार ही...

Marriage Advice: भारतीय समाज में शादी न केवल दो लोगों का मिलन होती है बल्कि दो परिवारों, संस्कृतियों और विचारों का भी संगम मानी जाती है लेकिन अक्सर युवा इस बड़े निर्णय को लेकर असमंजस में रहते हैं शादी कब करनी चाहिए ? किससे करनी चाहिए ? क्या प्यार ही काफी है ? ऐसे ही कई सवालों के जवाब हाल ही में प्रसिद्ध कथा वाचिका जया किशोरी ने अपने एक साक्षात्कार में बड़ी ही सहजता से दिए। जया किशोरी ने कहा कि शादी से पहले खुद को समझना जरूरी है। जब तक आप खुद को नहीं पहचानते, अपनी प्राथमिकताओं, जीवन के उद्देश्य और स्वभाव को नहीं जानते तब तक किसी और के साथ जीवन बिताना एक बोझ बन सकता है।

PunjabKesari  Marriage Tips

उनका कहना है कि शादी प्यार से नहीं, समझदारी से होनी चाहिए। प्यार जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है समझ, संयम और समान सोच। एक अच्छा जीवनसाथी वह नहीं होता जो सिर्फ आकर्षक हो, बल्कि वह होता है जो आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे, आपको सम्मान दे और आपकी भावनाओं की कद्र करे।

 शादी कब करनी चाहिए ?
जया किशोरी मानती हैं कि शादी की कोई तय उम्र नहीं होती। यह निर्णय व्यक्ति की मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक परिपक्वता पर निर्भर करता है। यदि आप अभी खुद को लेकर ही स्पष्ट नहीं हैं, तो जल्दबाज़ी में शादी करना आपके साथ-साथ दूसरे के लिए भी गलत साबित हो सकता है।

PunjabKesari  Marriage Tips

किससे करनी चाहिए ?
जया किशोरी के अनुसार, शादी उस व्यक्ति से करनी चाहिए। जिसके साथ आपकी सोच और मूल्य मिलते हों, जो आपके सपनों का सम्मान करे, जिसके साथ आप खुलकर संवाद कर सकें, और जो सिर्फ साथ नहीं, सहयोग भी दे।

PunjabKesari  Marriage Tips
 

