Masik karthigai: मासिक कार्तिगाई पर इस दिशा में जलाएं 5 दीपक, सौभाग्य और समृद्धि से घर बनेगा स्वर्ग

Masik karthigai 2025: मासिक कार्तिगाई एक विशेष हिंदू त्योहार है, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाता है। इस दिन दीप जलाने की परंपरा होती है, खासकर घरों और मंदिरों में, जिससे घर में सुख-शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दीपक और दीयों को सही दिशा में लगाने से घर में सकारात्मकता और समृद्धि आती है।



Direction and method of lighting the lamp according to Vastu Shastra वास्तु शास्त्र के अनुसार दीपक जलाने की दिशा और तरीका:

उत्तर और पूर्व दिशा में दीपक लगाना:

उत्तर दिशा: उत्तर दिशा को भगवान कुबेर, जो धन और समृद्धि के देवता हैं का घर माना जाता है। इस दिशा में दीपक जलाने से आर्थिक समृद्धि और शांति प्राप्त होती है।



पूर्व दिशा: पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा होती है और इसे अच्छे स्वास्थ्य और आत्मिक शांति की दिशा माना जाता है। इस दिशा में दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।



दक्षिण दिशा से बचें: दक्षिण दिशा को यमराज का स्थान माना जाता है और यहां दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है इसलिए दक्षिण दिशा में दीपक लगाने से बचें।



दीपक का स्थान:

दीवार के पास दीपक रखें: दीपक को हमेशा दीवार के पास या किसी स्थिर स्थान पर रखें ताकि उसका प्रकाश घर के अंदर फैले और किसी बाधा या विघ्न से बचाव हो।



मुख्य दरवाजे पर दीपक: घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करता है और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर रखने में मदद करता है।

दीपक के प्रकार: तेल के दीपक (घी का दीपक) जलाना सबसे शुभ माना जाता है। यह दीपक घर में शांति और सुख-समृद्धि लाता है। सरसों के तेल या घी में दीपक जलाएं क्योंकि ये प्राकृतिक होते हैं और इनका प्रभाव अधिक सकारात्मक होता है।



दीपक की संख्या: कार्तिगाई में विशेष रूप से पांच, सात, या नौ दीपक जलाने की परंपरा है। यह संख्या सौभाग्य और समृद्धि को दर्शाती है।



समान ऊंचाई पर दीपक रखें: दीपक को हमेशा समान ऊंचाई पर रखें। इसे फर्श पर रखने के बजाय किसी टेबल, पंखे या शेल्फ पर रखें ताकि दीपक का प्रकाश पूरे घर में समान रूप से फैल सके।



दीपक को सुरक्षित स्थान पर रखें: दीपक को कहीं भी जलाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि यह किसी खतरे की स्थिति में न हो जैसे कपड़ों या कागज के पास। दीपक को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि आग लगने का खतरा न हो।



मासिक कार्तिगाई पर दीपक लगाते समय, वास्तु शास्त्र की अनुशंसा अनुसार उत्तर और पूर्व दिशा में दीपक लगाना सबसे अच्छा होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपके जीवन में समृद्धि और शांति आती है।