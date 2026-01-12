Main Menu

Stock Market Astrology: ‘सूर्य, मंगल व शुक्र बदलेंगे राशि, बाजार में रहेगा उतार-चढ़ाव ’

Edited By Updated: 12 Jan, 2026 08:55 AM

stock market astrology

Stock Market Astrology: एस्ट्रोसाइकल में इस सप्ताह सूर्य, मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र 13 जनवरी को राशि बदल कर मकर राशि में गोचर करेंगे। जबकि सूर्य 14 जनवरी को दोपहर 3.13 बजे मकर राशि में गोचर करना शुरू करेंगे।

Stock Market Astrology: एस्ट्रोसाइकल में इस सप्ताह सूर्य, मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र 13 जनवरी को राशि बदल कर मकर राशि में गोचर करेंगे। जबकि सूर्य 14 जनवरी को दोपहर 3.13 बजे मकर राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। इसके बाद 16 जनवरी को सुबह 4.36 बजे मंगल मकर राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। मंगल के राशि परिवर्तन के साथ ही मकर राशि में सूर्य और शुक्र और मंगल का त्रिग्रही योग बनेगा लेकिन इन तीनों ग्रहों से गुरु का दृष्टि प्रभाव हट जाएगा और इसके साथ ही तीनों ग्रह शनि और केतु के प्रभाव से भी मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा इस सप्ताह 15 जनवरी को बुध का नक्षत्र परिवर्तन होगा और बुध 15 जनवरी को सुबह 9.23 बजे सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे। ग्रहों की इस बदली चाल से इस सप्ताह में उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार होता हुआ नजर आएगा, लिहाजा बाजार में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले सावधानी के साथ काम करना जरूरी है।

12 जनवरी को चन्द्रमा तुला राशि में राहु के स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे और राहू और गुरु दोनों के प्रभाव में रहेंगे। लिहाजा बाजार की शुरूआत कमजोरी के साथ हो सकती है लेकिन दोपहर 02.20 बजे चन्द्रमा के स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करने के बाद बाजार का रुख बदल सकता है। लिहाजा इस समय के ईर्द-गिर्द अपने ट्रेड पर खास ध्यान देने की जरूरत होगी। इस दिन हमें लिकर कम्पनियों के अलावा तंबाकू कम्पनियों, पैट्रोलियम और फार्मा कम्पनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है।

13 जनवरी को सुबह बाजार खुलने से पहले शुक्र मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लिहाजा इस दिन से बाजार के रुख में बदलाव देखने को मिल सकता है। चन्द्रमा इस दिन गुरु के विशाखा नक्षत्र में गोचर करेंगे और सुबह 10.35 बजे विशाखा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। इस समय के ईर्द-गिर्द बाजार की दिशा ज्यादा पॉजिटिव रह सकती है। इस दिन कारोबारी सैशन के दौरान भद्रा भी रहेगी। लिहाजा बाजार में उतार-चढ़ाव वाली स्थिति बनी रहेगी और सामान्य रुझान नेगेटिव रह सकता है। इस दौरान हमें बैंकिंग, एन.बी. एफ.सी. और शेयर ब्रोकिंग से जुड़ी कम्पनियों के शेयरों में अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं।

14 जनवरी को दोपहर 3.13 बजे सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर के शुक्र के साथ युति करेंगे लिहाजा आखिरी 15 मिनट के कारोबार के दौरान बाजार के रुख पर नजर रखना जरूरी है, यहां तेजी देखने को मिल सकती है। चन्द्रमा इस दिन शनि के अनुराधा नक्षत्र में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, लिहाजा बाजार में सुस्ती के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ सकता है। इस दिन हमें मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनियों के अलावा मैटल और रियल्टी कम्पनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है।

15 जनवरी को बाजार खुलने के कुछ मिनट बाद सुबह 9.23 बजे बुध सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे लिहाजा बाजार खुलने पर जल्दबाजी से काम न लें और पहले आधा घंटा बाजार की चाल देख कर ही कोई पोजीशन लें क्योंकि इसी दिन करीब 11.45 बजे शुक्र और शनि 90 डिग्री के एक्सिस पर आ जाएंगे। इससे हमें बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। चन्द्रमा इस दिन बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे, लिहाजा बैंकिंग एन.बी.एफ.सी. कम्पनियों के शेयरों के अलावा मीडिया और कम्युनिकेशन से जुड़ी कम्पनियों के शेयरों में तेजी का रुख बन सकता है।

16 जनवरी को बाजार खुलने से पहले सुबह 4.36 बजे मंगल मकर राशि में गोचर करेंगे और चन्द्रमा इस दिन धनु राशि में केतु के मूला नक्षत्र में गोचर करेंगे। लिहाजा बाजार की दिशा नैगेटिव रह सकती है। दोपहर करीब 12.25 बजे चन्द्रमा केतु के मूला नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे लिहाजा इस दौरान दिन एक-दूसरे हॉफ में बाजार की स्थिति ज्यादा कमजोर रह सकती है। इस दिन हमें आई.टी. कम्पनियों के शेयरों में फोकस बनता हुआ नजर आ सकता है।

नरेश कुमार
https://www.facebook.com/Astro-Naresh-115058279895728

