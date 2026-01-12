Daily horoscope : आज इन राशियों का दिन रहेगा बेहद शानदार
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 12 Jan, 2026 07:41 AM
मेष : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति सॉफ्ट-हमदर्दाना रुख रखेंगे।
वृष: विरोधी उभर सिमट कर आपको मानसिक तौर पर परेशान एवं अपसैट रख सकते हैं, किसी भी काम को लाइटली न लें।
मिथुन: यत्न करने पर आपकी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग कुछ आगे बढ़ सकती है, शुभ कामों में ध्यान, वैसे आप हर तरह से हावी, प्रभावी रहेंगे।
कर्क: चूंकि आम सितारा मजबूत है, इसलिए कोर्ट-कचहरी में जाने पर न सिर्फ आपकी पैठ ही बढ़ेगी, बल्कि आपके पक्ष को ध्यान के साथ सुना जाएगा।
सिंह : सितारा आपको हर मोर्चे पर व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा, आप पूरी हिम्मत से कामकाजी काम निपटा सकेंगे।
कन्या : सितारा धन लाभ के लिए अच्छा, कारोबारी टूरिंग प्लानिंग भी लाभ देगी, भाग-दौड़ करने पर कोई कामकाजी बाधा-मुश्किल हटेगी।
तुला: व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, कोशिशों-मनोरथों में कामयाबी मिलेगी, मगर शीत वस्तुएं परहेज के साथ यूज करें।
वृश्चिक: खर्चों के कारण अर्थ तंगी जैसे हालात रहेंगे इसलिए धन का ठहराव कम होगा, सफर भी नुकसान परेशानी देने वाला होगा।
धनु : टीचिंग, कोचिंग, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, टूरिज्म, कंसल्टैंसी, लिकर, होटलिंग का काम करने वालों को अपने कामों में लाभ मिलेगा।
मकर: किसी अफसर के सॉफ्ट रुख के कारण किसी सरकारी प्रॉब्लम से राहत मिलेगी, शत्रु कमजोर रहेंगे।
कुंभ: यत्न करने पर प्लानिंग, प्रोग्रामिंग में कोई बाधा-मुश्किल हटेगी, तेज प्रभाव बना रहेगा, आम हालात भी अनुकूल चलेंगे।
मीन : सितारा पेट के लिए ठीक नहीं, इसलिए खान-पान में उन चीजों को कम यूज करें जो तबीयत को सूट न करती हों।