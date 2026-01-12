Main Menu

Daily horoscope : आज इन राशियों का दिन रहेगा बेहद शानदार

Edited By Updated: 12 Jan, 2026 07:41 AM

rashifal in hindi

मेष : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति

मेष : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति सॉफ्ट-हमदर्दाना रुख रखेंगे।

वृष: विरोधी उभर सिमट कर आपको मानसिक तौर पर परेशान एवं अपसैट रख सकते हैं, किसी भी काम को लाइटली न लें।

मिथुन: यत्न करने पर आपकी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग कुछ आगे बढ़  सकती है, शुभ कामों में ध्यान, वैसे आप हर तरह से हावी, प्रभावी रहेंगे।

कर्क: चूंकि आम सितारा मजबूत है, इसलिए कोर्ट-कचहरी में जाने पर न सिर्फ आपकी पैठ ही बढ़ेगी, बल्कि आपके पक्ष को ध्यान के साथ सुना जाएगा।

सिंह : सितारा आपको हर मोर्चे पर व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा, आप पूरी हिम्मत से कामकाजी काम निपटा सकेंगे।

कन्या : सितारा धन लाभ के लिए अच्छा, कारोबारी टूरिंग प्लानिंग भी लाभ देगी, भाग-दौड़ करने पर कोई कामकाजी बाधा-मुश्किल हटेगी।

आज का राशिफल 12 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा  

Tarot Card Rashifal (12th january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 12 जनवरी- तुम मिले तो महकी बारिशें, तुम मिले तो जागी ख्वाहिशें

Aaj Ka Good Luck (12th january 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

तुला: व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, कोशिशों-मनोरथों में कामयाबी मिलेगी, मगर शीत वस्तुएं परहेज के साथ यूज करें।

वृश्चिक: खर्चों के कारण अर्थ तंगी जैसे हालात रहेंगे इसलिए धन का ठहराव कम होगा, सफर भी नुकसान परेशानी देने वाला होगा।

धनु : टीचिंग, कोचिंग, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, टूरिज्म, कंसल्टैंसी, लिकर, होटलिंग का काम करने वालों को अपने कामों में लाभ मिलेगा।

मकर: किसी अफसर के सॉफ्ट रुख के कारण किसी सरकारी प्रॉब्लम से राहत मिलेगी, शत्रु कमजोर रहेंगे।

कुंभ: यत्न करने पर प्लानिंग, प्रोग्रामिंग में कोई बाधा-मुश्किल हटेगी, तेज प्रभाव बना रहेगा, आम हालात भी अनुकूल चलेंगे।

मीन : सितारा पेट के लिए ठीक नहीं, इसलिए खान-पान में उन चीजों को कम यूज करें जो तबीयत को सूट न करती हों।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

