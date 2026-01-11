Aaj Ka Good Luck (12th january 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

मेष (Aries) आज का गुडलक: आज आपको करियर में कोई 'लीडरशिप' वाला काम मिल सकता है। शुभ संकेत: घर से निकलते समय किसी छोटे बच्चे का मुस्कुराना सफलता का संकेत है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



उपाय: शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित करें, रुके हुए काम पूरे होंगे।



वृषभ (Taurus)

आज का गुडलक: धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलेंगे। फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

शुभ संकेत: सफेद गाय के दर्शन होना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा।

उपाय: "ॐ नमः शिवाय" का 108 बार जाप करें और सफेद चंदन का तिलक लगाएं।



मिथुन

आज का गुडलक: संचार कौशल से आप आज कोई बड़ी डील फाइनल करेंगे।

शुभ संकेत: पक्षियों का चहचहाना आज आपके लिए किसी अच्छी खबर का सूचक है।

उपाय: शिव जी को बिल्वपत्र चढ़ाएं और नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहें।



कर्क

आज का गुडलक: आज आपकी अंतरात्मा (Intuition) बहुत सटीक काम करेगी, सही फैसले लेंगे।

शुभ संकेत: हाथ में दूध या सफेद वस्तु का दिखना आपके मन की शांति का प्रतीक है।

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें और कच्चा दूध जल में मिलाकर अभिषेक करें।



सिंह

आज का गुडलक: समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी।

शुभ संकेत: सूर्य की खिली हुई धूप का चेहरे पर पड़ना आपके तेज को बढ़ाएगा।

उपाय: सूर्य को जल दें और शिव मंदिर में गुड़ का दान करें।



कन्या (Virgo)

आज का गुडलक: कार्यक्षेत्र में आपकी बारीकियों की तारीफ होगी।

शुभ संकेत: घर की दहलीज पर हरे रंग की किसी वस्तु का दिखना शुभ है।

उपाय: शिव जी को भांग या धतूरा अर्पित करें (संभव हो तो), नकारात्मकता दूर होगी।



तुला (Libra)

आज का गुडलक: कानूनी विवादों में राहत मिलेगी। पार्टनरशिप के लिए दिन अच्छा है।

शुभ संकेत: मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देना आपके लिए विजय का संकेत है।

उपाय: आज कपूर जलाकर शिव आरती करें, घर में सुख-शांति आएगी।



वृश्चिक (Scorpio)

आज का गुडलक: आज आपकी इच्छा शक्ति आपको किसी पुरानी बीमारी या डर से मुक्ति दिलाएगी।

शुभ संकेत: लाल रंग का फूल दिखना आपके साहस में वृद्धि का प्रतीक है।

उपाय: महादेव को लाल चंदन का लेप लगाएं।



धनु (Sagittarius)

आज का गुडलक: उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है।

शुभ संकेत: पीले रंग की मिठाई या फल का उपहार में मिलना गुडलक बढ़ाएगा।

उपाय: शिव मंदिर में चने की दाल का दान करें।



मकर (Capricorn)

आज का गुडलक: प्रॉपर्टी या जमीन से जुड़े मामलों में बड़ा लाभ मिलने के योग हैं।

शुभ संकेत: नीले रंग का कोई पक्षी या वस्तु दिखना स्थिरता का संकेत है।

उपाय: काले तिल जल में डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं।



कुंभ (Aquarius)

आज का गुडलक: आज पुराने मित्रों के सहयोग से कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं।

शुभ संकेत: अचानक बारिश की फुहारें या ठंडी हवा चलना आपके लिए ताजगी लाएगा।

उपाय: किसी जरूरतमंद को गर्म कपड़े या भोजन का दान करें।



मीन (Pisces)

आज का गुडलक: आध्यात्मिक प्रगति होगी। आज आपका दान-पुण्य आपको मानसिक सुकून देगा।

शुभ संकेत: घर में अचानक किसी अतिथि का आगमन आपके लिए खुशियां लाएगा।

उपाय: शिवजी को पंचामृत से स्नान कराएं।



