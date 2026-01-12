"अब मैं हूं वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति !" ट्रम्प ने कर दिया नया ऐलान, सोशल मीडिया पोस्ट ने मचाया तूफान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया पोस्ट में खुद को वेनेजुएला का “कार्यवाहक राष्ट्रपति” बताया है। जनवरी 2026 से पद संभालने के दावे, तेल नियंत्रण, अमेरिकी कंपनियों की एंट्री और सैन्य कार्रवाई के आरोपों ने लैटिन अमेरिका में भू-राजनीतिक...

International Desk: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ सोशल' पर अपनी एक तस्वीर साझा की और खुद को ‘‘वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति'' बताया। ‘ट्रुथ सोशल' पर रविवार को साझा की गई तस्वीर ट्रंप की आधिकारिक ‘फोटो' है और उसमें उनका पद ‘‘वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति'' और ‘‘जनवरी 2026 से वर्तमान राष्ट्रपति'' लिखा गया है। इस तस्वीर में ट्रंप को अमेरिका का 45वां और 47वां राष्ट्रपति बताया गया है, जिन्होंने 20 जनवरी 2025 को पदभार ग्रहण किया था।ो

BREAKING 🚨



Trump declares he is the acting president of Venezuela now 👇 This is not AI, posted by official Trump truth social account pic.twitter.com/H7HLtjHOHE — Cloud9 Markets (@cloud9markets) January 12, 2026

इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक बड़ा हमला किया था और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन पर नशीले पदार्थों की तस्करी की साजिश के आरोप में मुकदमा चलाया जा रहा है। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ‘‘वेनेजुएला का संचालन तब तक करेगा जब तक हम एक सुरक्षित, उचित और विवेकपूर्ण सत्ता हस्तांतरण नहीं कर लेते। हम यह जोखिम नहीं उठा सकते कि कोई ऐसा व्यक्ति वेनेजुएला की बागडोर संभाले जिसके मन में वेनेजुएलावासियों के हित न हों।''