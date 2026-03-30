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Mesh Rashifal 1 April : सावधान मेष राशि ! 1 अप्रैल को मजाक-मजाक में कहीं गंवा न दें बड़ा मौका, ग्रहों ने दी कड़ी चेतावनी

Edited By Updated: 01 Apr, 2026 12:30 AM

mesh rashifal 1 april

मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल महीने की शुरुआत किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होने वाली है। 1 अप्रैल, जिसे दुनिया भर में मूर्ख दिवस या April Fool's Day के रूप में मनाया जाता है, इस बार मेष राशि वालों के लिए केवल हंसी-मजाक का दिन नहीं है।

Mesh Rashifal 1 April : मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल महीने की शुरुआत किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होने वाली है। 1 अप्रैल, जिसे दुनिया भर में मूर्ख दिवस या April Fool's Day के रूप में मनाया जाता है, इस बार मेष राशि वालों के लिए केवल हंसी-मजाक का दिन नहीं है। ग्रहों की बदलती चाल और नक्षत्रों की विशेष स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस दिन आपका एक छोटा सा मजाक या लापरवाही आपके हाथ से एक बहुत बड़ा अवसर छीन सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिन मंगल और राहु की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है जो आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकती है।

ग्रहों की चाल: क्यों दी जा रही है कड़ी चेतावनी?
1 अप्रैल 2026 को मेष राशि का स्वामी मंगल एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में गोचर कर रहा है। साथ ही, चंद्रमा की स्थिति मन में चंचलता पैदा करेगी। मंगल आपको ऊर्जा तो देगा, लेकिन Overconfidence के कारण आप सामने आए सुनहरे मौके को पहचान नहीं पाएंगे। राहु इस दिन आपकी वाणी और निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव डाल सकता है। मुमकिन है कि आप किसी गंभीर बात को मजाक समझ लें और उसे अनदेखा कर दें। शनि देव की दृष्टि अनुशासन की मांग कर रही है। यदि आप कार्यक्षेत्र में अनुशासनहीनता दिखाते हैं, तो इसका परिणाम दीर्घकालिक हो सकता है।

करियर और व्यापार
मेष राशि के व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए 1 अप्रैल का दिन बहुत ही संवेदनशील है। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ हंसी-मजाक करना सामान्य है, लेकिन आज की ग्रह स्थिति कहती है कि आपके बॉस या उच्च अधिकारी आपसे किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चर्चा कर सकते हैं। यदि आपने उस समय गंभीरता नहीं दिखाई या व्यंग्यात्मक लहजे में बात की, तो Promotion का अवसर आपके हाथ से फिसलकर किसी और के पास जा सकता है। यदि आप किसी नई डील या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो कागजातों को ध्यान से पढ़ें। कोई प्रतिद्वंद्वी आपको बातों में उलझाकर गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। आज सोच समझकर बोलना ही आपका सबसे बड़ा हथियार होगा।

व्यक्तिगत जीवन और रिश्ते
रिश्तों के मामले में मेष राशि वाले थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं। 1 अप्रैल को आपके परिवार या जीवनसाथी के साथ कोई बहस छिड़ सकती है। हो सकता है आप प्यार में कोई मजाक करें, लेकिन सामने वाले को वह चुभ जाए। राहु की उपस्थिति गलतफहमी पैदा करने का काम करेगी। यदि घर का कोई बड़ा सदस्य आपको सलाह दे रहा है, तो उसे पुराने जमाने की बात कहकर मजाक में न उड़ाएं। उस सलाह में आपकी किसी बड़ी समस्या का हल छिपा हो सकता है।

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आर्थिक स्थिति
1 अप्रैल को आर्थिक मामलों में "सावधानी हटी, दुर्घटना घटी" वाली स्थिति रहेगी। मजाक-मजाक में या दोस्तों के उकसावे में आकर कहीं बड़ा निवेश न करें। आज के दिन आपको कोई लुभावना ऑफर मिल सकता है जो दिखने में जैकपॉट जैसा लगेगा, लेकिन वह एक जाल हो सकता है। ग्रहों की चेतावनी है कि आज बिना जांच-पड़ताल के एक रुपया भी कहीं न लगाएं।

स्वास्थ्य
अत्यधिक उत्तेजना या जल्दबाजी में काम करने से आज मेष राशि वालों को छोटी-मोटी चोट लग सकती है। सड़क पर करतब दिखाना या तेज रफ्तार का मजा भारी पड़ सकता है। आज मेडिटेशन करें। मन की चंचलता आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती है।

मेष राशि वालों के लिए महा-उपाय 
हनुमान चालीसा का पाठ: सुबह उठकर सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ें। इससे मंगल का नकारात्मक प्रभाव कम होगा और आपको मानसिक शक्ति मिलेगी।

मौन का संकल्प: कोशिश करें कि आज के दिन महत्वपूर्ण बैठकों में कम बोलें और ज्यादा सुनें।

पक्षियों को दाना: राहु के दोष को शांत करने के लिए सात अनाज (सप्तधान्य) पक्षियों को खिलाएं।

लाल रंग से परहेज: हालांकि लाल मेष का रंग है, लेकिन आज के दिन उत्तेजना कम करने के लिए हल्के पीले या सफेद वस्त्र धारण करें।

क्या कहता है भाग्य मीटर?
भाग्य प्रतिशत: 55%

शुभ अंक: 9 और 1

शुभ रंग: क्रीम और केसरिया

सावधानी का समय: दोपहर 1:30 से 3:00 बजे के बीच (राहुकाल का विशेष ध्यान रखें)।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

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