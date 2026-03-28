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Mesh Rashifal 30 March : पुरानी यादें या नया प्यार? मेष राशि वालों के दिल के दरवाजे पर 30 मार्च को कौन देगा दस्तक

Edited By Updated: 30 Mar, 2026 12:31 AM

mesh rashifal 30 march

मेष राशि के जातकों के लिए 30 मार्च 2026 का दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि भावनाओं के एक नए चक्र की शुरुआत होने वाला है।

Mesh Rashifal 30 March : मेष राशि के जातकों के लिए 30 मार्च 2026 का दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि भावनाओं के एक नए चक्र की शुरुआत होने वाला है। मंगल के स्वामित्व वाली इस राशि के लिए यह दिन ग्रहों की एक ऐसी विशेष स्थिति लेकर आ रहा है, जहां अतीत और भविष्य आमने-सामने खड़े होंगे। क्या आप अपनी पुरानी यादों की गलियों में वापस जाएंगे, या कोई नया चेहरा आपके जीवन में उमंग भर देगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि आपके दिल के तार किस ओर झुकने वाले हैं।

मेष राशि का प्रेम पक्ष
30 मार्च को चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि के लिए भावनाओं के उफान वाली रहेगी। इस दिन शुक्र और मंगल का गोचर आपके भावनात्मक भाव को सक्रिय कर रहा है। यह संयोजन मेष राशि वालों को थोड़ा भावुक और थोड़ा साहसी बनाएगा। आपकी ऊर्जा आज अपने चरम पर होगी, लेकिन दिल के मामलों में आप थोड़े भ्रमित महसूस कर सकते हैं।

पुरानी यादें: जब अतीत फिर से मुस्कुराए
मेष राशि के कई जातकों के लिए 30 मार्च का दिन 'फ्लैशबैक' जैसा हो सकता है। ग्रहों के प्रभाव के कारण आपके पुराने प्रेमी या किसी ऐसे पुराने मित्र का संदेश या कॉल आ सकता है, जिससे आप कभी बहुत करीब थे। पुरानी अधूरी बातें या कोई अनकहा सच आज सामने आ सकता है। अगर आप वर्तमान में किसी रिश्ते में हैं, तो पुरानी यादों को केवल यादों तक ही सीमित रखें। अतीत का मोह आपके वर्तमान को धुंधला कर सकता है।

नया प्यार: क्या किसी अजनबी से होगी मुलाकात?
अगर आप सिंगल हैं और लंबे समय से किसी खास का इंतजार कर रहे हैं, तो 30 मार्च आपके लिए गोल्डन डे साबित हो सकता है। किसी सामाजिक समारोह, कार्यस्थल या यात्रा के दौरान आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिसकी विचार प्रक्रिया आपसे मेल खाएगी। मेष राशि वाले वैसे भी स्वभाव से बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। आज आपकी ऊर्जा इतनी सकारात्मक होगी कि लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे।

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दिल के दरवाजे पर कौन देगा दस्तक?
30 मार्च को मेष राशि के जातकों के मन में Conflict रहेगा। दोपहर तक आप अतीत की मीठी यादों में खोए रहेंगे, लेकिन शाम होते-होते नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। सितारे संकेत दे रहे हैं कि नया प्यार बाजी मार सकता है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप पुरानी धूल झाड़कर आगे बढ़ें।

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ कैसा रहेगा तालमेल?
शादीशुदा मेष राशि वालों के लिए यह दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। अगर पिछले कुछ दिनों से कोई अनबन चल रही थी, तो आज बातचीत से सब ठीक हो जाएगा। आपका जीवनसाथी आज आपके लिए कुछ खास प्लान कर सकता है। शाम को साथ बिताया गया समय आपके रिश्ते में फिर से ताजगी भर देगा।

करियर और आर्थिक पक्ष
अक्सर जब दिल परेशान होता है, तो काम प्रभावित होता है। लेकिन 30 मार्च को मेष राशि वाले अपने करियर में भी फोकस्ड रहेंगे। वित्तीय दृष्टि से दिन शुभ है, लेकिन निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। मेष राशि के कुछ जातकों को ऑफिस में ही कोई नया क्रश मिल सकता है, जो काम के माहौल को थोड़ा खुशनुमा बना देगा।

मेष राशि के लिए 30 मार्च के खास उपाय
लाल रंग का प्रयोग: आज अपनी ड्रेस या रुमाल में लाल रंग का इस्तेमाल करें, यह आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा।

हनुमान चालीसा का पाठ: मंगल की शांति के लिए सुबह हनुमान जी की पूजा करें।

मीठा दान: किसी जरूरतमंद को कुछ मीठा खिलाएं, इससे रिश्तों में मिठास बढ़ती है।

सेहत का हाल
Overthinking की वजह से आपको सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है। शाम को योगाभ्यास या मेडिटेशन जरूर करें। भरपूर पानी पिएं और बाहरी जंक फूड से बचें।

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