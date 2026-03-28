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Mesh Rashifal 31 March : मेष राशि वालों के लिए 31 मार्च की बड़ी भविष्यवाणी

Edited By Updated: 31 Mar, 2026 12:30 AM

mesh rashifal 31 march

Mesh Rashifal 31 March : मेष राशि के जातकों के लिए 31 मार्च 2026 का दिन एक नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आ रहा है। चूंकि आप राशि चक्र की पहली राशि हैं और आपका स्वामी मंगल है, इस दिन ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में एक मजबूत संरेखण बना रही है। यह दिन न केवल...

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Mesh Rashifal 31 March : मेष राशि के जातकों के लिए 31 मार्च 2026 का दिन एक नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आ रहा है। चूंकि आप राशि चक्र की पहली राशि हैं और आपका स्वामी मंगल है, इस दिन ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में एक मजबूत संरेखण बना रही है। यह दिन न केवल मार्च के महीने का समापन है, बल्कि आपके भविष्य के बड़े लक्ष्यों की नींव रखने वाला भी साबित होगा।

करियर और व्यवसाय
मेष राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में आज का दिन विजयी रहने वाला है। यदि आप पिछले काफी समय से किसी प्रोजेक्ट पर मेहनत कर रहे थे, तो आज उसका फल मिलने का समय है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे। संभव है कि आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जाए जो भविष्य में पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त करे। सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। व्यापार में निवेश के लिए आज का दिन शुभ है। यदि आप विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन रणनीतिक निर्णय लेने के लिए बेहतरीन है। विदेशी संपर्कों से लाभ होने की प्रबल संभावना है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इंटरव्यू में आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगा।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टिकोण से 31 मार्च आपके लिए संतोषजनक रहेगा। आय के नए स्रोत खुलने की संभावना है।  शेयर बाजार या किसी पुराने निवेश से आपको उम्मीद से अधिक रिटर्न मिल सकता है। हालांकि आय अच्छी रहेगी, लेकिन विलासिता की वस्तुओं पर अत्यधिक खर्च करने से बचें। बजट बनाकर चलना ही बुद्धिमानी होगी। यदि संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा था, तो आज फैसला आपके पक्ष में आने के संकेत हैं।

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प्रेम और वैवाहिक जीवन
आज का दिन भावनाओं के आदान-प्रदान के लिए बहुत सुंदर है। यदि आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो आज का दिन अनुकूल है। आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग शानदार रहेगी। शाम को किसी रोमांटिक डेट पर जाने का प्लान बन सकता है। जीवनसाथी के साथ चल रहे मतभेद दूर होंगे। आपसी समझ बढ़ेगी और आप एक-दूसरे के प्रति अधिक समर्पित महसूस करेंगे। संतान पक्ष से भी कोई खुशी की खबर मिल सकती है।

 स्वास्थ्य
मंगल के प्रभाव के कारण आज आप शारीरिक रूप से बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। योग और ध्यान आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगे। काम के दबाव को खुद पर हावी न होने दें। हालांकि आप स्वस्थ महसूस करेंगे, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। साथ ही, खान-पान में अनुशासन बनाए रखें—ज्यादा तैलीय भोजन से परहेज करें।

शिक्षा और छात्र
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज पढ़ाई में मन लगाने में आसानी होगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे छात्रों को कोई सकारात्मक अपडेट मिल सकता है।

महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सुझाव और उपाय
आज का शुभ रंग: लाल और केसरिया।
आज का शुभ अंक: 9 और 1।

सफलता के लिए विशेष उपाय:

हनुमान चालीसा का पाठ: सुबह स्नान के बाद हनुमान जी की आराधना करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
दान: किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल या गुड़ का दान करना आपके लिए बाधाओं को दूर करेगा।
मंत्र: "ॐ क्रां क्रीं क्रौं स: भौमाय नम:" का 108 बार जप करें।

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