Mithun Rashifal 18 February : मिथुन राशि वाले जानें आज मिलेगा मेहनत का पूरा फल ?

चंद्रमा की स्थिति आपके साहस और पराक्रम के भाव में होने के कारण, आपने पिछले कुछ हफ्तों में जो भी बीज बोए थे, उनकी फसल काटने का समय आ गया है। आज आपकी तार्किक शक्ति इतनी प्रबल होगी कि आप कठिन से कठिन स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ लेंगे।

करियर और कार्यक्षेत्र

मिथुन राशि के जातक अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। आज आपकी यह खूबी ऑफिस या बिजनेस में चमकने वाली है। यदि आप पदोन्नति या वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो आज सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। आपके बॉस आपकी कार्यशैली से प्रभावित रहेंगे। जो लोग सेल्स, मार्केटिंग या मीडिया में हैं, उनके लिए आज का दिन टारगेट पूरा करने वाला साबित होगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन विस्तार का है। यदि आप कोई नया सौदा करने जा रहे हैं, तो अपनी बातों से सामने वाले को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट्स आज फिर से गति पकड़ेंगे। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन रिज्यूमे भेजने या इंटरव्यू देने के लिए अत्यंत शुभ है।

आर्थिक स्थिति और निवेश

आर्थिक रूप से आज का दिन लाभप्रद रहने वाला है लेकिन कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। पत्रक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से अचानक धन लाभ होने के योग हैं। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए दिन अच्छा है, बशर्ते आप किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। भावनाओं में बहकर पैसा न लगाएं। आज आप गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स पर पैसा खर्च कर सकते हैं। यह खर्च आपके काम को आसान बनाने के लिए होगा, इसलिए इसे निवेश के तौर पर देखें।

प्रेम और व्यक्तिगत संबंध

मिथुन राशि वालों के लिए आज रिश्तों में स्पष्टता आएगी। जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। यदि पिछले कुछ दिनों से छोटी-मोटी नोक-झोंक चल रही थी, तो आज वह समाप्त होगी। आप दोनों साथ मिलकर भविष्य की कोई बड़ी योजना बना सकते हैं।

जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए आज का दिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का है। आपका पार्टनर आपकी बुद्धिमानी और सेंस ऑफ ह्यूमर की सराहना करेगा। घर के बड़ों, विशेषकर पिता या बड़े भाई से आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। उनकी सलाह को अनसुना न करें।

स्वास्थ्य और ऊर्जा

आज आपकी मानसिक ऊर्जा बहुत अधिक रहेगी, लेकिन शारीरिक थकान आपको घेर सकती है। बहुत अधिक सोचने की आदत आज आपको सिरदर्द दे सकती है। प्राणायाम और गहरी सांस लेने के व्यायाम आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। जल्दबाजी में चोट लगने की आशंका है। आज आपको अपने खान-पान में तरल पदार्थों की मात्रा बढ़ानी चाहिए। जंक फूड से पूरी तरह परहेज करें।

शिक्षा और विद्यार्थी

विद्यार्थियों के लिए 18 फरवरी का दिन एकाग्रता का है।

यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

आज के विशेष ज्योतिषीय उपाय

गणेश वंदना: भगवान गणेश को दूर्वा (घास) अर्पित करें। यह आपके कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा।

हरे रंग का प्रयोग: आज हरे रंग के कपड़े पहनना या हरे रंग का रुमाल पास रखना आपके लिए लकी साबित होगा।

पक्षियों को दाना: छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी रखें। इससे बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है।

मंत्र जाप: "ॐ बुं बुधाय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें।

शुभ अंक, रंग और समय

शुभ रंग : तोता हरा और हल्का नीला।

शुभ अंक : 5 और 3।

