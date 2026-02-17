Kark Rashifal 18 February : कर्क राशि वाले जानें, आर्थिक स्थिति पर क्या कहता है सितारों का संकेत ?

Kark Rashifal 18 February : बुधवार का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऊर्जावान दिन रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों का संयोग यह संकेत दे रहा है

Kark Rashifal 18 February : बुधवार का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऊर्जावान दिन रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों का संयोग यह संकेत दे रहा है कि आज आपकी राशि पर बुध और चंद्रमा का विशेष प्रभाव रहेगा। यदि आप पिछले कई दिनों से किसी बड़े प्रोजेक्ट या व्यक्तिगत लक्ष्य के लिए पसीना बहा रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए परिणाम का दिन साबित हो सकता है।

करियर और पेशेवर जीवन

कर्क राशि के जातक अपनी बौद्धिक क्षमता और संवाद शैली के लिए जाने जाते हैं। आज आपकी यही खूबियां आपको कार्यस्थल पर चमकने का मौका देंगी। यदि आप किसी प्रमोशन या वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे थे, तो आज सकारात्मक खबरें मिल सकती हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे। ऑफिस में आपकी दी गई सलाह किसी बड़े प्रोजेक्ट की दिशा बदल सकती है, जिससे आपकी साख बढ़ेगी। हालांकि सफलता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। आज आपके कंधों पर कुछ अतिरिक्त भार आ सकता है। घबराएं नहीं, यह आपकी क्षमता को परखने का ब्रह्मांड का तरीका है। बेरोजगारों के लिए आज का दिन साक्षात्कार में सफलता लेकर आ सकता है। अपनी तैयारी पूरी रखें।

व्यापार और धन

आर्थिक दृष्टिकोण से 18 फरवरी का दिन कर्क राशि वालों के लिए लाभकारी श्रेणी में आता है। अगर आपने पूर्व में शेयर बाजार, प्रॉपर्टी या किसी म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, तो आज उससे अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। व्यापारियों के लिए नई साझेदारी के द्वार खुल सकते हैं। यदि आप अपना काम बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन योजना को क्रियान्वित करने के लिए श्रेष्ठ है। यदि किसी व्यक्ति को दिया गया उधार वापस नहीं मिल रहा था, तो आज थोड़ा प्रयास करने पर वह पैसा वापस आ सकता है। आज निवेश करते समय अपने गट फीलिंग पर भरोसा करें, लेकिन दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ना न भूलें।

प्रेम और वैवाहिक जीवन

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन भावनाओं से भरा रहेगा। जो लोग अकेले हैं, उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। यह मुलाकात किसी सोशल इवेंट या कार्यस्थल के माध्यम से संभव है। शादीशुदा जातकों के लिए दिन शांतिपूर्ण रहेगा। जीवनसाथी के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। शाम को साथ में समय बिताना आपके रिश्तों को और मजबूत करेगा। अगर साथी के साथ कोई तनाव है, तो आज चुप रहने के बजाय बात करें। बुध का प्रभाव आपकी वाणी में ऐसी मिठास देगा कि कठिन बातें भी आसानी से सुलझ जाएंगी।

स्वास्थ्य और जीवनशैली

आज आप शारीरिक रूप से सक्रिय महसूस करेंगे लेकिन मानसिक थकान आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। बहुत अधिक सोचने से बचें। बाहर के खाने से परहेज करें। पेट से जुड़ी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है। योग और ध्यान आज आपके लिए जादुई असर दिखाएंगे।

आज के लिए विशेष ज्योतिषीय उपाय

शुभ रंग- हरा और हल्का पीला

शुभ अंक- 5 और 9

दान- आज मूंग की दाल का दान करना शुभ रहेगा।

मंत्र- ॐ बुं बुधाय नमः' का 108 बार जाप करें।