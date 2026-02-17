Vrishchik Rashifal 18 February : वृश्चिक राशि अलर्ट ! 18 फरवरी को इन बातों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें

Vrishchik Rashifal 18 February : 18 फरवरी, 2026 का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही ऊर्जावान लेकिन सावधानी से भरा रहने वाला है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और इसकी प्रकृति जल तत्व की है, जो आपको बेहद भावुक, दृढ़निश्चयी और रहस्यमयी बनाता...

Vrishchik Rashifal 18 February : 18 फरवरी, 2026 का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही ऊर्जावान लेकिन सावधानी से भरा रहने वाला है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और इसकी प्रकृति जल तत्व की है, जो आपको बेहद भावुक, दृढ़निश्चयी और रहस्यमयी बनाता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज की सबसे बड़ी चेतावनी छिपे हुए शत्रुओं और भीतर के क्रोध को लेकर है। आज चंद्रमा की स्थिति आपके आठवें भाव को प्रभावित कर रही है। सितारे संकेत दे रहे हैं कि आज आप किसी ऐसी बात पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं जो शायद उतनी गंभीर न हो।

नजरअंदाज न करने वाली बातें:

अपने अंतर्ज्ञान की आवाज को अनसुना न करें।

शरीर में हो रहे छोटे से दर्द या थकान को सामान्य न समझें।

कार्यस्थल पर होने वाली कानाफूसी को नजरअंदाज न करें लेकिन उसमें शामिल भी न हों।

करियर और कार्यक्षेत्र

कार्यस्थल पर आज का दिन आपकी जासूसी प्रवृत्ति और शोध क्षमता को निखारेगा। आज आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट को सुलझाने में सफल रहेंगे जो काफी समय से अटका हुआ था। आपकी एकाग्रता बहुत शानदार रहेगी। कार्यक्षेत्र में अपने प्लान्स को गुप्त रखें। आपके विरोधी आज आपकी योजनाओं को चुराने या उसमें बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी रणनीति का खुलासा केवल भरोसेमंद लोगों के सामने ही करें। ऑफिस की राजनीति से आज खुद को पूरी तरह दूर रखें। किसी के पक्ष में बोलना आज आपके लिए भविष्य में मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

आर्थिक स्थिति और निवेश

धन के मामले में आज का दिन जोखिम और लाभ के बीच झूलता रहेगा। आज घर की मरम्मत या वाहन पर अचानक कोई खर्च आ सकता है। इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। आज किसी भी तरह के सट्टेबाजी, लॉटरी या बहुत अधिक जोखिम भरे शेयर बाजार के दांव से बचें। मंगल की स्थिति यह दर्शा रही है कि जल्दबाजी में किया गया निवेश घाटा दे सकता है। मुमकिन है कि आपको बीमा, टैक्स रिफंड या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई सकारात्मक समाचार मिले।

प्रेम और व्यक्तिगत संबंध

वृश्चिक राशि के लोग प्यार में बहुत जुनूनी होते हैं लेकिन आज आपको थोड़ा नरम पड़ने की जरूरत है। आज मन में अपने पार्टनर के प्रति बेवजह का संदेह पैदा हो सकता है। इसे नजरअंदाज न करें, बल्कि बैठकर खुलकर बात करें। संदेह का जहर रिश्ते को कमजोर कर सकता है। जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर आज आपको चिंता हो सकती है। उन्हें आपकी जरूरत होगी, इसलिए उनके साथ समय बिताएं। परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य की बात आपको चुभ सकती है। क्रोध में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहें। याद रखें, 'मौन' आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।

स्वास्थ्य और ऊर्जा

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आपको रेड अलर्ट दिया जा रहा है। यदि आपको रक्तचाप, माइग्रेन या पेट से संबंधित कोई पुरानी समस्या है तो आज लापरवाही न बरतें। हल्का सा भी असहज महसूस होने पर डॉक्टर की सलाह लें। आज आप मानसिक रूप से काफी भारीपन महसूस कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए पानी के पास समय बिताना बहुत राहत देता है। शाम को स्नान करें या पानी के पास बैठें। वाहन चलाते समय और सीढ़ियां चढ़ते समय विशेष सावधानी बरतें। जल्दबाजी में चोट लगने की आशंका है।

शिक्षा और विद्यार्थी

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शोध और गहन अध्ययन के लिए बहुत अच्छा है। आपकी मानसिक शक्ति आज बहुत तीव्र रहेगी। गूढ़ विषयों के छात्रों को आज कोई बड़ी सफलता मिल सकती है।सोशल मीडिया या दोस्तों के साथ फालतू की बहस में अपना समय बर्बाद न करें।

वृश्चिक राशि:

यदि किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तो बदला लेने की भावना को आज मन में न पालें। यह आपकी सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। अपनी कमजोरियों और भविष्य की योजनाओं को आज किसी के भी साथ साझा न करें। शरीर को पूरा आराम दें। पर्याप्त नींद न लेना आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन ला सकता है।

आज के विशेष ज्योतिषीय उपाय

हनुमान चालीसा का पाठ: आज हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा।

लाल चंदन का तिलक: माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। इससे आपका क्रोध शांत होगा और एकाग्रता बढ़ेगी।

दान: गुड़ और चने का दान किसी मंदिर में या जरूरतमंद को करें।

पक्षियों की सेवा: पक्षियों को पानी और दाना डालें। इससे आपके जीवन की उलझनें कम होंगी।

शुभ अंक, रंग और समय

शुभ रंग : गहरा लाल (Maroon), काला और केसरिया।

शुभ अंक : 9, 4 और 1।



