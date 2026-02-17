Singh Rashifal 18 February : 18 फरवरी को सिंह राशि वालों को मिल सकता है बड़ा अवसर

Singh Rashifal 18 February : आज के दिन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपके भाग्य भाव और कर्म भाव के बीच एक सकारात्मक संबंध बन रहा है। यह अवसर आपके करियर से संबंधित हो सकता है जैसे किसी बड़ी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव, व्यापार में कोई बड़ा...

Singh Rashifal 18 February : आज के दिन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपके भाग्य भाव और कर्म भाव के बीच एक सकारात्मक संबंध बन रहा है। यह अवसर आपके करियर से संबंधित हो सकता है जैसे किसी बड़ी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव, व्यापार में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या राजनीति व सामाजिक क्षेत्र में किसी ऊंचे पद की प्राप्ति। सिंह राशि वालों के लिए आज दिखने का दिन है।

करियर और कार्यक्षेत्र

सिंह राशि के जातक जन्मजात नेता होते हैं और आज आपकी यह नेतृत्व क्षमता निखर कर सामने आएगी। यदि आप पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो आज मैनेजमेंट के साथ आपकी बातचीत सफल रह सकती है। ऑफिस में चल रही किसी जटिल समस्या का समाधान आप चुटकियों में निकाल लेंगे, जिससे आपकी साख बढ़ेगी। 2026 का यह समय आपके लिए अथॉरिटी बढ़ाने वाला है। व्यापारियों के लिए आज का दिन निवेश और विस्तार का है। यदि आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या अपने काम को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाहते हैं, तो आज का दिन सर्वोत्तम है। विदेशी संपर्कों से भी लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी टेंडर का काम करते हैं, उन्हें आज कोई शुभ समाचार या बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है।

आर्थिक स्थिति और संपत्ति

धन के मामले में आज का दिन आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया वाला नहीं, बल्कि बचत और निवेश वाला है। आपको किसी पुराने अटके हुए काम से अचानक पैसा मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद आज सुलझ सकते हैं। आज सोने या सरकारी बांड्स में निवेश करना आपके भविष्य के लिए सुरक्षित और लाभदायक रहेगा। अपनी शानो-शौकत दिखाने के चक्कर में फिजूलखर्ची न करें। सिंह राशि वालों की प्रवृत्ति होती है कि वे दूसरों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं, लेकिन आज आपको थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है।

प्रेम और पारिवारिक जीवन

रिश्तों के मामले में आज का दिन मधुरता और विश्वास से भरा रहेगा। घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है। पिता या घर के किसी बुजुर्ग का सहयोग आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। उनकी सलाह को गंभीरता से लें। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा। यदि आप दोनों के बीच पहले कोई गलतफहमी थी, तो आज वह दूर हो जाएगी। शाम को साथ बिताया गया समय आपके रिश्ते को नई ताजगी देगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनके लिए आज कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने से आपके प्रति आकर्षण बढ़ेगा।

स्वास्थ्य और जीवनशैली

आज आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा लेकिन अति-आत्मविश्वास में अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। सिंह राशि का संबंध हृदय से होता है। आज तनाव कम लें और बहुत अधिक तैलीय भोजन से बचें। सुबह की सूर्य नमस्कार की क्रिया आपको दिनभर ऊर्जावान बनाए रखेगी। कुछ समय एकांत में बिताएं या संगीत सुनें। इससे आपकी रचनात्मक सोच और बेहतर होगी।

शिक्षा और विद्यार्थी

छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता का उपहार लेकर आया है। यदि आपकी कोई परीक्षा है, तो आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा। आपकी याददाश्त और तर्क करने की क्षमता आज बहुत तीव्र होगी। जो छात्र विदेश जाने या किसी बड़े विश्वविद्यालय में प्रवेश का सपना देख रहे हैं, उन्हें आज कोई महत्वपूर्ण ईमेल या सूचना मिल सकती है।

आज के विशेष ज्योतिषीय उपाय

सूर्य देव को अर्घ्य: तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा कुमकुम और लाल फूल डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। "ॐ सूर्याय नमः" का जाप करें।

आदित्य हृदय स्तोत्र: यदि संभव हो तो आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा।

लाल वस्त्र: आज लाल या केसरिया रंग के वस्त्र पहनना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा।

दान: गुड़ या तांबे की वस्तु का दान किसी जरूरतमंद को करें।

शुभ अंक, रंग और समय

शुभ रंग: सुनहरा, नारंगी और लाल।

शुभ अंक: 1 और 9।



