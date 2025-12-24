New Year 2026 Tips : नया साल बनाना है लकी  तो साल के आखिरी दिन जरूर करें ये उपाय

New Year 2026 Tips : साल 2025 अब अपनी विदाई की ओर है और 2026 की सुनहरी सुबह हमारा स्वागत करने को तैयार है। हम सभी चाहते हैं कि आने वाला साल हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और अपार खुशियां लेकर आए। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, साल का आखिरी दिन...

New Year 2026 Tips : साल 2025 अब अपनी विदाई की ओर है और 2026 की सुनहरी सुबह हमारा स्वागत करने को तैयार है। हम सभी चाहते हैं कि आने वाला साल हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और अपार खुशियां लेकर आए। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, साल का आखिरी दिन ऊर्जा के परिवर्तन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। यदि आप साल के आखिरी दिन कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो आप पुरानी नकारात्मकता को पीछे छोड़कर एक नई और भाग्यशाली ऊर्जा के साथ New Year 2026 में प्रवेश कर सकते हैं। आइए जानते हैं वे सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय, जो आपके नए साल को 'लकी' बना सकते हैं।

घर की गहरी सफाई और 'क्ल्टर' हटाना

वास्तु शास्त्र के अनुसार, देवी लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहाँ स्वच्छता होती है। साल के आखिरी दिन अपने घर के हर कोने की सफाई करें। यदि घर में कोई टूटा हुआ शीशा, बंद पड़ी घड़ी या चटके हुए बर्तन हैं, तो उन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल दें। ये चीजें उन्नति में बाधा डालती हैं। 31 दिसंबर को घर की सफाई करते समय पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक मिला लें। इससे साल भर की संचित नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी।

दान से करें साल का समापन

शास्त्रों में दान का महत्व सर्वोपरि बताया गया है। साल के आखिरी दिन किया गया दान आपके आने वाले साल के संकटों को कम कर सकता है। किसी गरीब को कंबल, गरम कपड़े या अनाज दान करें। छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी रखें। गाय को गुड़ और रोटी खिलाना आने वाले साल में भाग्य को उदय करने वाला माना जाता है।

घर में जलाएं विशेष दीपक

31 दिसंबर की शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर घी के दो दीपक जलाएं। प्रवेश द्वार पर दीपक जलाने से आने वाले साल के लिए माँ लक्ष्मी का मार्ग प्रशस्त होता है। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं और परिक्रमा करें। इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है।

क्षमा और आभार

भाग्य केवल बाहरी उपायों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता से भी चमकता है। यदि साल भर में आपकी वजह से किसी का दिल दुखा हो, तो साल खत्म होने से पहले उनसे माफी मांग लें। इससे आपके मन का बोझ हल्का होगा और आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे। साल 2025 ने आपको जो कुछ भी दिया चाहे वह अच्छी यादें हों या कठिन सबक उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें।

तिजोरी और कार्यस्थल के उपाय

आर्थिक रूप से 2026 को मजबूत बनाने के लिए साल के आखिरी दिन अपनी तिजोरी में एक चांदी का सिक्का, कौड़ी या गोमती चक्र रखें। यदि आप व्यवसाई हैं, तो अपनी दुकान या ऑफिस की डेस्क को साफ करें और वहाँ एक लाल कपड़े में नारियल लपेटकर रखें। यह बरकत को आमंत्रित करने का प्राचीन तरीका है।

