Story Not Found

6 minutes ago
28 minutes ago
43 minutes ago
1 hour ago
2 hours ago
10 hours ago
12 hours ago
13 hours ago
14 hours ago
15 hours ago
16 hours ago
17 hours ago
18 hours ago
19 hours ago
20 hours ago
21 hours ago
22 hours ago
Monday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
USD $
23/02/2026 08:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
मेष राशि वालों आज आपके फैसले भविष्य की दिशा तय करेंगे। व्यापार या नौकरी में नई शुरुआत का संकेत है। परिवार में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।
वृष राशि वालों आज आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है। बिजनेस में छोटा लेकिन पक्का लाभ मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करेंगे।
मिथुन राशि वालों आज संचार आपकी ताकत बनेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी बातों का असर दिखेगा।
कर्क राशि वालों आज भावनाओं में बहने से बचें। व्यापार में नई डील पर विचार हो सकता है। घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा होगी। पेट और पाचन का ध्यान रखें।
सिंह राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। रुका काम गति पकड़ेगा।
कन्या राशि वालों आज सूझबूझ से फायदा होगा। बिजनेस में नई रणनीति काम कर सकती है। परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा। आज किसी पार्टी में जाने का मौका...
तुला राशि वालों आज संतुलित निर्णय सफलता दिलाएंगे। कार्यक्षेत्र में कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। सेहत ठीक रहेगी लेकिन...
वृश्चिक राशि वालों आज रहस्यमयी योजनाएं आगे बढ़ेंगी। व्यापार में अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। परिवार में किसी मुद्दे पर स्पष्टता आएगी। तनाव से बचने के...
धनु राशि वालों आज उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। नौकरी में तरक्की के संकेत हैं। संतान या छोटे भाई-बहन से खुशी मिलेगी। जांघ या कमर में दर्द हो सकता है।
मकर राशि वालों आज मेहनत का परिणाम मिलने वाला है। बिजनेस में स्थिर वृद्धि होगी। आज बाहर जाने के पहले घर के बड़ो से आशीर्वाद ज़रुर लें।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। कार्यक्षेत्र में बदलाव का अवसर मिल सकता है। मित्रों से मुलाकात हो सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
मीन राशि वालों आज का दिन शानदार साबित हो सकता है। व्यापार में नई दिशा मिलेगी। जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। नींद पूरी न होने से आलस्य रहेगा।
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes