Wednesday special: बुधवार को घर से लेकर निकले ये चीज, होंगे चमत्कार और बनेंगे बिगड़े काम

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 27 Jul, 2022 08:22 AM

लोकमान्य कहावत है जो बुधवार के संबंध में कही जाती है बुद्ध काम शुद्ध अर्थात बुधवार के दिन किया गया कोई भी काम शुद्धता के साथ संपन्न होता है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Wednesday special: लोक मान्य कहावत है जो बुधवार के संबंध में कही जाती है, बुद्ध काम शुद्ध अर्थात बुधवार के दिन किया गया कोई भी काम शुद्धता के साथ संपन्न होता है। कार्य के असफल होने पर कोई संदेह नहीं होता। माना जाता है कि किसी भी व्‍यक्ति के सफल होने में उसकी मेहनत के साथ-साथ अच्‍छी किस्‍मत भी होती है। अक्‍सर लोग गुड लक, अच्‍छा-बुरा और शुभ-अशुभ में काफी विश्‍वास रखते हैं। उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। बुधवार का दिन ग्रहों के राजकुमार बुध और गणेश जी को समर्पित है। दोनों को हरा रंग भाता है। इस दिन घर के मुख्यद्वार के आसपास हरे रंग का कोई भी चित्र सजाएं। घर से बाहर निकलते समय धनिया खाकर निकलना चाहिए और साथ में एक खीरा लेकर जाएं। सारे दिन उसे अपने पास रखें। फिर देखें कैसे होंगे चमत्कार और बनेंगे बिगड़े काम।

1100 रुपए मूल्य की जन्म कुंडली मुफ्त में पाएं। अपनी जन्म तिथि अपने नाम, जन्म के समय और जन्म के स्थान के साथ हमें 96189-89025 पर व्हाट्सएप करें

What we should not do on Wednesday बुधवार को न करें ये काम

मां, बहन और बेटी का अपमान न करें। उनसे मित्रवत संबंध स्थापित करें। बुध को बलशाली करने का सरल उपाय है हरे रंग की चूड़िया और कपड़े किसी भी महिला अथवा किन्नर को उपहार स्वरुप दें। बुधवार को किसी को धन देना और लेना आर्थिक समस्याएं पैदा करता है।

Wednesday ke upay बुधवार को ये उपाय करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होती है

सभी 12 राशियों के जातक आर्थिक जोखिम से बचने हेतु शुद्ध घी में सिंदूर मिलाकर गणपति मंदिर में चढ़ाएं।

गाय को हरी घास खिलाएं, इससे दैवीय कृपा बनी रहती है और इच्छाएं पूर्ण होती हैं।

गणेश जी को मोदक का भोग लगाने से बुद्धि कुशाग्र होती है और सफलता की राहें खुलती हैं।

Ganesh puja mantra गणेश पूजन में करें इस मंत्र का जाप

प्रातर्नमामि चतुराननवन्द्यमानमिच्छानुकूलमखिलं च वरं ददानम्।

तं तुन्दिलं द्विरसनाधिपयज्ञसूत्रं पुत्रं विलासचतुरं शिवयो: शिवाय।।

प्रातर्भजाम्यभयदं खलु भक्तशोकदावानलं गणविभुं वरकुञ्जरास्यम्।

अज्ञानकाननविनाशनहव्यवाहमुत्साहवर्धनमहं सुतमीश्वरस्य।।