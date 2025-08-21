Pithori Amavasya Upay: संतान की लंबी आयु के लिए पिठोरी अमावस्या के दिन करें ये आसान उपाय

Edited By Sarita Thapa,Updated: 22 Aug, 2025 07:40 AM
Pithori Amavasya Upay: सनातन परंपरा में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व बताया गया है। हर मास में एक बार अमावस्या आती है। ऐसे में अभी भादो का महीना चल रहा है तो इस दौरान आने वाली अमावस्या को भाद्रपद अमावस्या और पिठोरी अमावस्या कहा जाता है।
Pithori Amavasya Upay: सनातन परंपरा में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व बताया गया है। हर मास में एक बार अमावस्या आती है। ऐसे में अभी भादो का महीना चल रहा है तो इस दौरान आने वाली अमावस्या को भाद्रपद अमावस्या और पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। कहते हैं इस दिन के अवसर पर पिंडदान और पितृ तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार, अमावस्या तिथि के अवसर पर भगवान विष्णु की पूजन और व्रत करना चाहिए। ऐसे में साल 2025 में पिठोरी अमावस्या 22 अगस्त यानी आज के दिन मनाई जाएगी। इस दिन को महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है क्योंकि इस दिन माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत के साथ-साथ कुछ खास उपाय करने से जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। तो आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में-
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर किसी को लंबे समय से जॉब न मिल रही हो या फिर किसी जातक को मनचाही नौकरी की तलाश हो तो पिठोरी अमावस्या के दिन प्रात काल के समय एक नींबू लें और उसे धोकर किसी मंदिर रख आएं। इसके बाद शाम के समय दोबारा से मंदिर जाकर नींबू वापस ले आएं और उसे अपने सिर के पांव तक सात बार घड़ी की दिशा में उतारकर उसके चार टुकड़े करें। टुकड़े करने बाद चौराहे पर जाएं और चारों दिशाओं में फेंक दें। माना जाता है कि इस टोटके को करने से जातक को मनचाही नौकरी की प्राप्ति होती है।
वहीं अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है तो इस दिन के अवसर पर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। कहते हैं इस से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। तो वहीं, इस दिन पीपल के पेड़ की विशेष रुप से पूजा अर्चना करने से भी लाभ की प्राप्ति होती है। पीपल के पेड़ में विष्णु जी का वास होता है। ऐसे में इस दिन सभी महिलाएं पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद परिक्रमा कर जल चढ़ाती है। कहते हैं इस से उनके पुत्रों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है।
इस दिन आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाना चाहिए। मान्यता है कि इससे जीवन में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में आ रही परेशानियों दूर होती है।
इसके अलावा पिठोरी अमावस्या के दिन किसी तालाब और नदी में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इससे जीवन में चल रही आर्थिक तंगी दूर होती है और धन-धान्य में वृद्धि होती है।