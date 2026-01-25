शिष्यों का दावा–अविमुक्तेश्वरानंद की जान को खतरा, शिविर में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाए

Edited By Sarita Thapa,Updated: 25 Jan, 2026 09:45 AM
प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर विवाद के बीच उनके शिष्यों ने उनकी जान को खतरा होने का दावा किया है। शिष्यों का कहना है कि हाल के घटनाक्रम और लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए स्वामी जी की सुरक्षा को लेकर गंभीर...
प्रयागराज (इंट.): प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर विवाद के बीच उनके शिष्यों ने उनकी जान को खतरा होने का दावा किया है। शिष्यों का कहना है कि हाल के घटनाक्रम और लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए स्वामी जी की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है। इसी आशंका के चलते उनके शिविर में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है और सुरक्षा के मद्देनजर सी.सी.टी.वी. कैमरे भी लगवाए गए हैं। शिष्यों का आरोप है कि मेला प्रशासन के साथ चल रहे विवाद और सार्वजनिक बयानों के बाद माहौल लगातार प्रतिकूल होता जा रहा है। उनका कहना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को निशाना बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना जरूरी हो गया है।
इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ‘नकली सनातनियों’ की पोल खोल दी है, इसी वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संत समाज की आवाज को दबाना ठीक नहीं है और सरकार को पूरे मामले में निष्पक्ष रवैया अपनाना चाहिए। मामले को लेकर संत समर्थकों में नाराजगी बनी हुई है, जबकि मेला प्रशासन की ओर से सुरक्षा संबंधी दावों पर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। विवाद के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का शिविर चर्चा के केंद्र में बना हुआ है।
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ