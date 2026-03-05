Jagannath Mandir Puri : आज 4 घंटे के लिए बंद होंगे कपाट, जानें क्या है बनकलगी की अनोखी परंपरा ?

Edited By Prachi Sharma, Updated: 05 Mar, 2026 03:29 PM

Puri Jagannath Mandir : ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में आज, 5 मार्च 2026 को भगवान के 'श्रीमुख श्रृंगार' यानी बनकलगी की विशेष परंपरा के कारण श्रद्धालुओं के लिए कपाट 4 घंटे के लिए बंद रहेंगे।

दर्शन का समय और बदलाव

बंद होने का समय: शाम 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक।

कारण: चैत्र कृष्ण द्वितीया तिथि पर आयोजित होने वाली गुप्त बनकलगी नीति।

पुनः दर्शन: रात 10:00 बजे अनुष्ठान पूरा होने के बाद 'संध्या आरती' और अन्य दैनिक अनुष्ठानों के बाद भक्त फिर से दर्शन कर सकेंगे।

क्या है बनकलगी की अनोखी परंपरा ?

बनकलगी मंदिर की एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी परंपरा है, जिसे 'श्रीमख श्रृंगार' भी कहा जाता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रहों का विशेष श्रृंगार किया जाता है।

प्राकृतिक रंगों का लेप: इस प्रक्रिया में पूरी तरह प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है। सफेद रंग के लिए शंख पाउडर, काले रंग के लिए दीये की कालिमा , पीले के लिए हरिताल और लाल रंग के लिए हिंगुल का उपयोग किया जाता है।

दुर्लभ जड़ी-बूटियां: भगवान के विग्रहों को सुरक्षित और दीप्तिमान रखने के लिए कस्तूरी, केसर और कपूर का लेप भी लगाया जाता है।

यह एक गुप्त अनुष्ठान है। जब यह परंपरा निभाई जाती है, तब मंदिर के गर्भगृह के कपाट बंद कर दिए जाते हैं ताकि कोई भी बाहर का व्यक्ति इसे न देख सके। इस पवित्र कार्य को केवल दत्ता महापात्र वर्ग के सेवादार ही संपन्न करते हैं।

भक्तों के लिए जरूरी जानकारी

मंदिर प्रशासन ने भक्तों को सलाह दी है कि वे दर्शन के लिए रात 10 बजे के बाद या कल का समय निर्धारित करें। हालांकि, इस दौरान मंदिर परिसर के अन्य छोटे मंदिरों में दर्शन जारी रहेंगे, केवल मुख्य गर्भगृह प्रतिबंधित रहेगा।