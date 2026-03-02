Barsana Radha Rani Mandir : ग्रहण की वजह से 3 मार्च को 3.5 घंटे खुलेंगे राधारानी के पट, जानें रात को कितने बजे होगी अगली पूजा

Edited By Sarita Thapa, Updated: 02 Mar, 2026 09:38 AM

Barsana Radha Rani Mandir : बरसाना के विश्वप्रसिद्ध श्री लाडली जी मंदिर से एक बड़ी खबर सामने आई है। 3 मार्च 2026 को लगने वाले साल के पहले चंद्र ग्रहण के कारण मंदिर के दर्शन समय में भारी कटौती की गई है। श्रद्धालुओं के लिए कल राधारानी के पट केवल साढ़े तीन घंटे के लिए ही खुलेंगे।

बरसाना में सिर्फ 3.5 घंटे होंगे राधारानी के दर्शन

चंद्र ग्रहण और सूतक काल की धार्मिक मान्यताओं को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने कल का विशेष शेड्यूल जारी किया है। ग्रहण के प्रभाव के कारण अधिकांश समय मंदिर के कपाट बंद रहेंगे।

दर्शन का समय: 3 मार्च सुबह मंदिर केवल 5:00 बजे से 6:30 बजे तक ही खुला रहेगा। इस दौरान श्रद्धालु मंगला आरती और लाडली जी के दर्शन कर सकेंगे।

सूतक काल के कारण बंदी: सुबह 6:30 बजे सूतक काल शुरू होते ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे।

शाम को कपाट खुलने का समय: ग्रहण समाप्त होने और मंदिर के शुद्धिकरण के बाद, रात 7:00 बजे के करीब पट दोबारा खोले जाएंगे।

ब्रज के अन्य मंदिरों का हाल

बरसाना के साथ-साथ मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और दाऊजी मंदिर में भी 3 मार्च सुबह 6:00 से 6:30 बजे के बीच पट बंद कर दिए जाएंगे। द्वारकाधीश मंदिर के समय में भी ग्रहण के अनुसार बदलाव किया गया है।

श्रद्धालुओं के लिए सलाह

यदि आप 3 मार्च को राधारानी के दर्शन के लिए बरसाना जाने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह जल्दी 6:30 बजे से पहले मंदिर पहुंचने का प्रयास करें, अन्यथा आपको रात 7:00 बजे तक प्रतीक्षा करनी होगी।

