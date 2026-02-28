Khatu Shyam Mandir : मार्च के पहले हफ्ते में इन दिनों बंद रहेंगे खाटू श्याम के पट ? जान लें तारीखें

Main Menu

khatu shyam mandir

Khatu Shyam Mandir :  खाटू श्याम बाबा के भक्तों के लिए मार्च का महीना बेहद महत्वपूर्ण होता है। यदि आप मार्च 2026 के पहले हफ्ते में खाटू धाम जाने की योजना बना रहे हैं, तो मंदिर के कपाट बंद रहने की तारीखों और समय को नोट कर लें ताकि आपको दर्शन में कोई...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Khatu Shyam Mandir :  खाटू श्याम बाबा के भक्तों के लिए मार्च का महीना बेहद महत्वपूर्ण होता है। यदि आप मार्च 2026 के पहले हफ्ते में खाटू धाम जाने की योजना बना रहे हैं, तो मंदिर के कपाट बंद रहने की तारीखों और समय को नोट कर लें ताकि आपको दर्शन में कोई बाधा न आए। श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा जारी सूचना के अनुसार, मार्च के पहले सप्ताह में चंद्र ग्रहण और बाबा श्याम की विशेष सेवा-पूजा व तिलक के कारण दर्शन की व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

मार्च के पहले हफ्ते में मंदिर बंद रहने की मुख्य तारीखें

3 मार्च 2026: चंद्र ग्रहण के कारण दर्शन बंद
साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगने जा रहा है। हिंदू मान्यताओं और मंदिर की परंपरा के अनुसार, ग्रहण के सूतक काल के दौरान मंदिरों के पट बंद रखे जाते हैं।

सूतक काल शुरू: 3 मार्च 2026, सुबह लगभग 6:30 बजे से।

कपाट बंद: 3 मार्च को सुबह की मंगला आरती (6:20 AM) के बाद मंदिर के कपाट आम दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिए जाएंगे।

कपाट पुनः खुलेंगे: ग्रहण की समाप्ति के बाद शुद्धिकरण होगा और 4 मार्च 2026 को सुबह 6:00 बजे आरती के बाद दर्शन फिर से शुरू होंगे।

4-5 मार्च 2026:
4 मार्च को धुलेंडी (होली) के अवसर पर भक्त बाबा श्याम के साथ होली खेलेंगे, लेकिन इसके तुरंत बाद मंदिर की विशेष परंपरा के तहत पट बंद किए जाएंगे।

कपाट बंद होने का समय: 4 मार्च 2026, रात्रि 10:00 बजे से।

कपाट खुलने का समय: 5 मार्च 2026, शाम 5:00 बजे।

 बाबा श्याम की विशेष सेवा-पूजा और पारंपरिक तिलक शृंगार। इस प्रक्रिया में 10 से 12 घंटे का समय लगता है, जिस दौरान मंदिर परिसर में आम दर्शन वर्जित रहते हैं।

फाल्गुन मेला 2026 का प्रभाव
आपको बता दें कि इस साल का वार्षिक लक्खी मेला 21 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक आयोजित किया गया है। मेले के दौरान मंदिर के पट 24 घंटे खुले रहते हैं, लेकिन मेले की समाप्ति के तुरंत बाद मार्च के पहले हफ्ते में यह विशेष बंदी श्रद्धालुओं के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अक्सर श्रद्धालु मेले के तुरंत बाद होली मनाने खाटू रुक जाते हैं। ऐसे में 3 मार्च और 5 मार्च की बंदी की जानकारी होना बेहद जरूरी है।

