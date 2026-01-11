प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में भड़की आग की लपटें, महाराज जी की कुशलता जानने को उमड़ा जनसैलाब !

वृंदावन के श्रीकृष्ण शरणम् स्थित उस बहुमंजिला इमारत में शनिवार रात साढ़े नौ बजे अचानक आग लग गई। जहां संत प्रेमानंद महाराज का फ्लैट स्थित है।

Premanand Maharaj news : वृंदावन के श्रीकृष्ण शरणम् स्थित उस बहुमंजिला इमारत में शनिवार रात साढ़े नौ बजे अचानक आग लग गई। जहां संत प्रेमानंद महाराज का फ्लैट स्थित है। आग लगने की सूचना मिलते ही बिल्डिंग में मौजूद लोगों और अनुयायियों के बीच अफरातफरी का माहौल बन गया। आग की लपटें और धुआं देखकर आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े।

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है। आग लगने के समय महाराज जी सुरक्षित स्थान पर थे या नहीं, इसे लेकर भक्तों में काफी चिंता देखी गई, लेकिन बाद में स्थिति स्पष्ट होने पर लोगों ने राहत की सांस ली।

प्राथमिक जांच में आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि, प्रशासन इस बात की पूरी जांच कर रहा है कि सुरक्षा में चूक कहां हुई। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर फैली, महाराज जी के स्वास्थ्य और कुशलता जानने के लिए उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में अनुयायी और स्थानीय लोग जमा हो गए। पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए काफी प्रयास करने पड़े।

